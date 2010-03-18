А.Лукашенко: Венесуэла — это наш дом, это наша земля

Венесуэла в 2010 году поставит в Беларусь для переработки до 4 миллионов тонн нефти. Уже в мае этого года в нашу страну поступит пробная партия в объеме до 80 тысяч тонн. Соответствующие документы подписаны в Каракасе в присутствии Президентов Беларуси и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса.

В течение двух месяцев планируется создать белорусско-венесуэльское СП по поставкам нефти, в котором 75% акций будет принадлежать Венесуэле, 25% — Беларуси. Стороны подписали также масштабные контракты на поставку различного оборудования, стройтехники и транспортных средств. Заключены контракты на строительство в Венесуэле заводов по производству автомашин МАЗ, предприятия по сборке дорожной и коммунальной техники.

Лидеры договорились и о крупных строительных подрядах. Белорусские специалисты будут возводить дома в Каракасе, Маракайе и Баринасе. Причем речь идет о тысячах квартир.

Условились президенты двух стран и о будущих встречах: Уго Чавес планирует посетить Беларусь уже в этом году.

После подписания пакета документов, лидеры государств озвучили итоги плодотворной совместной работы.

Александр Лукашенко:

Это действительно историческая встреча, исторический визит. Во-первых, Венесуэла впервые выходит со своей нефтью в Европу. И я сказал президенту Венесуэлы и все члены Правительства Беларуси должны знать, что Венесуэла — это наш дом, это наша земля. Точно так Беларусь должна стать родной землёй для Венесуэлы, Президента Венесуэлы. Точно так Венесуэла станет родным домом, Уго, для тебя, для твоих коллег, для всех тех, кто вершит эту историю. Поверьте, спустя пять лет мы будем вспоминать это, как величайшее достояние наших народов. Нам нужно решить все вопросы: начиная от визовых — у нас нет никаких секретов от венесуэльцев, у Венесуэлы нет никаких секретов от белорусов, не должно быть никаких виз, венесуэльцы должны приезжать в Беларусь, как к себе домой. Я думаю, что и мы тоже будем так же приезжать. Если есть какие-то другие барьеры — виз уже нет — значит, их надо снимать. Человек из Венесуэлы — это белорус на белорусской земле.