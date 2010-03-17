Казахстан поддерживает Беларусь в принципиальных вопросах формирования Таможенного союза

Это должно быть «правило без исключений». Речь о Едином таможенном тарифе и таможенных пошлинах.

Их формирование, как заявил сегодня глава казахстанской дипмиссиии в Беларуси, должно вестись без изъятий и исключений любых товарных позиций. Дипломат отметил, что руководство Казахстана знает о проблемах в белорусской нефтепереработке и поддерживает позицию Беларуси, которая возражает против условий, предложенных Российской Федерацией.

Анатолий Смирнов, посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Я думаю, что проблем не должно быть. Сегодня вхождение в Таможенный союз только на первом этапе, и до 1 июля все вопросы, которые сущетсвуют, должны быть утрясены. Сегодня активно работают все рабочие группы, Комиссия Таможенного союза. Все структуры и органы делают для того, чтобы с 1 июля Таможенный союз работал полноценно.