Российский автопром дотянулся до кризисного дна

В России который месяц дискутируют о жизнеспособности крупнейшей отрасли. Выпуск легковушек в стране упал на 60% — это худший показатель за последние четыре десятилетия.

Алексей Круглик, директор СТО:

Это барабан. Если в барабан накидать спички, зажигалки и катить его.

Только такой эпитет, по мнению Алексея, можно применить к автомобилям российской сборки. О качестве вышеупомянутых он знает не понаслышке. Алексей не только автолюбитель, но и владелец станции техобслуживания. Своего заморского железного коня он вряд ли променяет на машину российского производства. За 10 лет работы в автобизнесе даже в ремонте предпочитает иномарки.

Алексей Круглик, директор СТО:

Даже и в ремонт не берем такие машины. Они сложные в ремонте — ненадежные запчасти, комплектующие. Предпочитаем не связываться с ними.

Главное отличие иностранных авто от их российских близнецов – качество сборки. Последние, к слову, уступают и по комплектующим. Хромает и антикоррозионная защита, которой в наших погодных условиях производители должны отдавать приоритет.

Павел Шведко, автослесарь:

Кузов весь страдает у отечественных автомобилей, ланжероны, арки. В первую очередь арки, колесные и дверные проёмы. Все гниет по нашим зимам.

Доставать из кюветов попавшие в ДТП автомобили Антону приходится по нескольку раз в день. Машины российской сборки попадаются на крючок его эвакуатора редко, но метко. Говорит, если уж такая машина попадет в аварию, то отремонтировать ее будет куда сложнее, чем импортную.

Антон Гоголинский, водитель эвакуатора:

Сборки качество никакое, надежности тоже никакой. При ДТП у машины немецкого, японского производства крыло помнется, бампер помнется, то российской машины вообще практически ничего не остается. И ланжероны уходят, и моторы сваливаются.

При покупке в нашем салоне «Мерседеса» любой серии и в любой комплектации вы получаете в подарок новенькую «Ладу-Калину». Этот анекдот, возможно и не был бы анекдотом, если бы не сами россияне. Поддерживать свой же автопром наши восточные соседи не спешат. В январе-феврале нынешнего года по сравнению с прошлым продажи Лады «Приора», «Самары» и «Калины» сократились в среднем на 35%. В то время как «Киа Рио» стала продаваться почти на 2400% успешнее. Вот вам и парадокс.

Российский автопром сегодня дотянулся до кризисного дна. За год России было выпущено 595 тысяч легковушек. Это худший показатель с 1972 года. Существеннее всего снизилось производство машин именно российских марок — на 64%. Причина этому — резкое падение производственных темпов у лидера российского автопрома – «АвтоВАЗа». В прошлом году господдержка этого производства составила 20 миллиардов рублей, убыток — практически на такую же сумму. К слову, вышеупомянутый завод в прямом смысле слова разорил и «Рено». Как известно, французская компания владеет пакетом в 25% акций тольяттинского завода. «АвтоВАЗ» принес «Рено» убытков на 370 миллионов евро. Это в три раза больше, чем годом ранее.

Большинство аналитиков отказываются прогнозировать будущее «АвтоВАЗа». По мнению некоторых экспертов, единственный способ «приподнять» российский автопром – перенять зарубежный опыт, где меры прямой поддержки отрасли и стимулирования потребительского спроса уже вовсю работают. В первую очередь, это утилизация старых автомобилей. Например, в Германии всем владельцам авто старше 9 лет, которые сдают их в утиль, государство субсидирует выплату в 2,5 тысячи евро. Во Франции за старую машину предлагают от одной до пяти тысяч евро. Россия за эту программу взялась в числе последних.

Борис Титов, председатель общероссийского общественного объединения «Деловая Россия»:

Почти год заняло это решение. За это время мы успели продатировать на потребительские кредиты на покупку авто – абсолютно нулевое решение, которое не принесло никакого результата, продатировать тариф на отгрузку авто на Дальний Восток – тоже практически не сработавшее решение. То есть, мы испробовали всё, вместо того, чтобы сделать то, что сделали все.

Оживет ли российский автопром после такого сильного падения, остается только гадать. По данным исследования одного из интернет-порталов, около 40% россиян не видят смысла в спасении своих же автопроизводителей, а вливание в ВАЗ государственных денег считают пустой тратой средств.