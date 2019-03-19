Александр Турчин: «В построении IT-страны сеть 5G просто необходима»

Новости Беларуси. Один из ключевых вопросов развития ИКТ – внедрение в Беларуси технологии 5G. Это обеспечит более высокую скорость передачи данных и станет базой для развития индустриального интернета вещей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы в комплексе сегодня эти вопросы рассматривали. Это ускорение или завершение строительства сети 4G в нашей стране, и уже на базе этой сети – дальнейшее развитие и строительство сети 5G.

Мы понимаем, что в построении IT-страны, конечно, сеть 5G просто необходима. Учитывая, как быстро идет время, как все меняется, мы ставим себе очень напряженные задачи.