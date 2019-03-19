IV заседание австрийско-белорусского делового совета проходит в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и Австрия ищут новые точки экономического роста. В Минске проходит заседание делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес-идеи обсуждают более 150 менеджеров крупных компаний – это представители фармацевтической отрасли, IT-сферы и других. В эти минуты переговоры идут по нескольким крупным инвестпроектам. Они касаются производства оборудования, пищевой промышленности, а также энергетической отрасли.

2018 году товарооборот между странами превысил 170 миллионов долларов. Цифра недостаточная, уверены стороны. В совместной работе еще многое предстоит сделать.