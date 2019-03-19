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IV заседание австрийско-белорусского делового совета проходит в Минске

19 марта 2019 12:09
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Новости Беларуси. Беларусь и Австрия ищут новые точки экономического роста. В Минске проходит заседание делового совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IV заседание австрийско-белорусского делового совета проходит в Минске-1

Бизнес-идеи обсуждают более 150 менеджеров крупных компаний – это представители фармацевтической отрасли, IT-сферы и других. В эти минуты переговоры идут по нескольким крупным инвестпроектам. Они касаются производства оборудования, пищевой промышленности, а также энергетической отрасли.

2018 году товарооборот между странами превысил 170 миллионов долларов. Цифра недостаточная, уверены стороны. В совместной работе еще многое предстоит сделать.

IV заседание австрийско-белорусского делового совета проходит в Минске-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы хорошо понимаем, что специфика наших австрийских партнеров состоит еще в том, что целый ряд белорусской продукции идет через Австрию на рынки третьих стран. Нам нужно это сотрудничество «очистить» от дополнительных обременений, которые иногда связаны с посреднической работой.

IV заседание австрийско-белорусского делового совета проходит в Минске-7

Хуберт Берч, вице-президент Ассоциации промышленников Австрии:
Уже в течение пяти лет существует австрийско-белорусский деловой совет, который очень интенсивно работает над установлением контакта. Индустриальный парк «Великий камень», свободные экономические зоны предоставляют хорошие возможности для инвестирования.

IV заседание австрийско-белорусского делового совета проходит в Минске-10

За последние восемь лет австрийские инвестиции в экономику Беларуси составили около 6 миллиардов долларов. Бизнес этой страны присутствует в проектах банковской, страховой, телекоммуникационной и других сфер.

# Беларусь-Австрия # Экономика # Владимир Улахович # Хуберт Берч # Фотофакт

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