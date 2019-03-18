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«Эталон продукции». Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области

18 марта 2019 19:28
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Новости Беларуси. Выбор потребителя. Высокое качество, удобная упаковка и привлекательная цена. Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Станьково, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Эталон продукции». Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области-1

«Эталон продукции». Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области-3

Лауреатами соревнования стали 22 предприятия Минской области. В лидерах – Слуцкий, Несвижский и Борисовский районы, а также Жодино. Удивить жюри посчастливилось трем производителям центрального региона: за разработку эксклюзивной продукции им присвоен статус «Новинка года».

«Эталон продукции». Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области-6

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Предприятия, которые представлены и победили, это действительно эталон продукции Минской области. Предприятия поставляют на экспорт лучшие товары Беларуси. Мы знаем, что если сделаны продукты в Беларуси, то это товары высочайшего качества.

«Эталон продукции». Победителей конкурса «Лучшие товары Беларуси» наградили в Минской области-9

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Создан специальный каталог продукции лучших товаров Республики Беларусь. Этот каталог находится в свободном доступе на сайте Госстандарта в интернете. Самое главное, мы рассылаем этот каталог всем нашим зарубежным представительствам. Такая возможность рекламы – тоже большое подспорье нашим производителям.

Оценили качество продукции не только профессиональное жюри, но и покупатели. Более 23 тысяч потребителей проголосовали за своих фаворитов на интернет-платформе. Лучшими признаны предприятия по производству молока, мяса, промышленных товаров.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Николай Рогащук # Валентин Татарицкий # Фотофакт

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