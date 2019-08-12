Проект указа о внедрении залоговой системы обращения упаковки вынесен на общественное обсуждение

Новости Беларуси. Правительство предлагает обсудить проект указа о введении депозитной системы обращения тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она будет основана на экономическом стимулировании потребителя, который, покупая товар в упаковке, платит за нее залог, а при возврате пустой тары получит эти деньги обратно. В перечень планируется включить упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков емкостью до 3 литров. Это различные фляги, бутылки и банки из стекла, полимеров, жести и алюминия.

Создание такой системы предполагается за счет инвестора, без привлечения бюджетного финансирования. Разработчики документа считают, что внедрение позволит увеличить сбор отходов упаковки в 2-2,5 раза, а в случае с ПЭТ бутылками и до 3,5 раз.