Новости экономики 12.08.2019
Новости Беларуси. Как будет работать залоговая система обращения упаковки, какой была инфляция в июле, и зачем белорусскому комбайну мотор, работающий на газе? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект указа о внедрении залоговой системы обращения упаковки вынесен на общественное обсуждение
Инфляция в июле составила 0,2%. Что подорожало, а что стало дешевле
В БАШКОРТОСТАНЕ ИСПЫТЫВАЮТ БЕЛОРУССКИЙ КОМБАЙН НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ
В Башкортостане 12 августа вышел на поле уникальный комбайн белорусского производства. Машина работает на газомоторном топливе. Главное преимущество такого агрегата – экономичность. Даже с учетом того, что газа расходуется больше, экономия получается почти в 1,5 раза – это подтвердили испытания в Беларуси.
Для хозяйств с большими уборочными площадями выгода может составить десятки миллионов российских рублей. Опытный комбайн будет работать на уборке до конца августа. За это время специалисты выяснят, соответствует ли он заявленным техническим параметрам, а также подсчитают его экономическую эффективность.
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НАЧНЕТСЯ ОБКАТКА РОБОТОВ-БЕЛАЗОВ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
На одном из разрезов Хакассии в ближайшие дни начнется эксплуатация роботизированных БелАЗов. Два беспилотных самосвала предприятие получило еще осенью 2018 года, но для обкатки в реальных условиях понадобилось создать необходимую инфраструктуру и систему управления. Все подготовительные работы закончены, и со дня на день машины начнут самостоятельно перевозить грузы.
БелАЗ одним из первых занялся разработкой роботизированной карьерной техники. На заводе говорят, что создание самосвалов-роботов – это первые шаги к так называемому «интеллектуальному карьеру». Его реализация подразумевает полное отсутствие персонала в опасных зонах, сокращение фонда оплаты труда, затрат на расходные материалы, техническое обслуживание, ремонт и так далее.