Новости экономики 12.08.2019

В Башкортостане 12 августа вышел на поле уникальный комбайн белорусского производства. Машина работает на газомоторном топливе. Главное преимущество такого агрегата – экономичность. Даже с учетом того, что газа расходуется больше, экономия получается почти в 1,5 раза – это подтвердили испытания в Беларуси.

Новости Беларуси. Как будет работать залоговая система обращения упаковки, какой была инфляция в июле, и зачем белорусскому комбайну мотор, работающий на газе? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для хозяйств с большими уборочными площадями выгода может составить десятки миллионов российских рублей. Опытный комбайн будет работать на уборке до конца августа. За это время специалисты выяснят, соответствует ли он заявленным техническим параметрам, а также подсчитают его экономическую эффективность.

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НАЧНЕТСЯ ОБКАТКА РОБОТОВ-БЕЛАЗОВ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

На одном из разрезов Хакассии в ближайшие дни начнется эксплуатация роботизированных БелАЗов. Два беспилотных самосвала предприятие получило еще осенью 2018 года, но для обкатки в реальных условиях понадобилось создать необходимую инфраструктуру и систему управления. Все подготовительные работы закончены, и со дня на день машины начнут самостоятельно перевозить грузы.