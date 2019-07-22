Новости Беларуси. ЕРИП открыл личный кабинет для пользователей системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы массово отказываются от бумажных жировок. Теперь информацию о платежах и детализацию расчетов можно изучить в электронном виде и в несколько кликов оплатить. Желающих отказаться от бумажных квитанций и зарегистрироваться на сайте было так много, что в определенный момент он просто завис.

Чтобы попасть в личный кабинет ЕРИП, необходимо зарегистрироваться в межбанковской системе идентификации и получить логин и пароль.