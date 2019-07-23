Аграрии Беларуси намолотили уже более 1,5 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси преодолелили 1,5-миллионный рубеж по намолоту зерна. Жатва проходит в непростых погодных условиях, что, конечно, нарушает график уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако рассчитываем на хороший каравай. Средняя урожайность по стране – выше 32 центнеров с гектара.

Итак, к 23 июля в Беларуси убрано свыше 20 % площадей. Общий намолот составляет 1 миллион 540 тысяч тонн зерна. Брестский регион – лидер страды. В тройке также Минская и Гродненская области.