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Новости экономики за 22.07.2019

22 июля 2019 16:46
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Новости Беларуси. Как использовать потенциал химических комплексов России и Беларуси? Какие изменения в сфере страховых услуг инициирует Министерство финансов, и почему белорусы массово отказываются от бумажных жировок? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИНИЦИИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

На рынке страхования грядут перемены. Министерство финансов инициирует установить единые подходы к работе страховых организаций различных форм собственности.

В результате у негосударственных страховщиков расширятся возможности в части обязательного страхования, а у государственных страховых организаций – при размещении и инвестировании собственных средств и средств страховых резервов.

Новости экономики за 22.07.2019-1

Минфин предлагает закрепить в законопроекте основы инвестиционного страхования жизни. Это продукт, сочетающий страхование жизни и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денег в различные финансовые активы, например, в облигации или драгоценные металлы.

ПОТЕНЦИАЛ ХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Беларусь и Россия планируют создать объединенный научно-практический центр по минеральному сырью и удобрениям. Это позволит профильным предприятиям использовать эффективное технологическое сопровождение всех процессов. Следующим шагом станет создание российско-белорусской комплексной инжиниринговой компании в области добычи и переработки калийных и других минеральных руд. 

Новости экономики за 22.07.2019-4

Национальная академия наук Беларуси уже работает в этом направлении с российскими предприятиями. Так, Институт общей и неорганической химии готовит комплексную технологию переработки полиминеральных калийно-магниевых руд Нивенского месторождения Калининградской области на бесхлорное калийное удобрение.

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IT-КОРПОРАЦИИ ПРИУЧАЮТ К СУРОВЫМ ПРАВИЛАМ

Айтигигантов приучают к суровым правилам. Министры финансов стран «большой восьмерки» давно обеспокоены вопросами налогообложения крупных международных компаний. То есть платить налоги надо по месту получения прибыли, а не по месту регистрации головного офиса.

Особенность цифровых компаний состоит в том, что головной офис может находиться в одной стране, пользователи программ – в другой, а капитал храниться в третьей. Следите за руками: IT-корпорации регистрируют прибыль в странах с низкими налогами.

Новости экономики за 22.07.2019-7

Французский сенат окончательно утвердил законопроект о налогообложении цифровых гигантов. Теперь 26 интернет-компаний с доходом, превышающим 750 миллионов евро, 25 миллионов из которых было получено во Франции, будут облагаться налогом в 3 %.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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