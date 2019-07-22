Новости экономики за 22.07.2019

Новости Беларуси. Как использовать потенциал химических комплексов России и Беларуси? Какие изменения в сфере страховых услуг инициирует Министерство финансов, и почему белорусы массово отказываются от бумажных жировок? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИНИЦИИРУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ На рынке страхования грядут перемены. Министерство финансов инициирует установить единые подходы к работе страховых организаций различных форм собственности. В результате у негосударственных страховщиков расширятся возможности в части обязательного страхования, а у государственных страховых организаций – при размещении и инвестировании собственных средств и средств страховых резервов.

Минфин предлагает закрепить в законопроекте основы инвестиционного страхования жизни. Это продукт, сочетающий страхование жизни и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денег в различные финансовые активы, например, в облигации или драгоценные металлы. ПОТЕНЦИАЛ ХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ Беларусь и Россия планируют создать объединенный научно-практический центр по минеральному сырью и удобрениям. Это позволит профильным предприятиям использовать эффективное технологическое сопровождение всех процессов. Следующим шагом станет создание российско-белорусской комплексной инжиниринговой компании в области добычи и переработки калийных и других минеральных руд.

Национальная академия наук Беларуси уже работает в этом направлении с российскими предприятиями. Так, Институт общей и неорганической химии готовит комплексную технологию переработки полиминеральных калийно-магниевых руд Нивенского месторождения Калининградской области на бесхлорное калийное удобрение. ЕРИП открыл личный кабинет для пользователей системы Western Union установил месячный лимит на трансграничные переводы IT-КОРПОРАЦИИ ПРИУЧАЮТ К СУРОВЫМ ПРАВИЛАМ Айтигигантов приучают к суровым правилам. Министры финансов стран «большой восьмерки» давно обеспокоены вопросами налогообложения крупных международных компаний. То есть платить налоги надо по месту получения прибыли, а не по месту регистрации головного офиса. Особенность цифровых компаний состоит в том, что головной офис может находиться в одной стране, пользователи программ – в другой, а капитал храниться в третьей. Следите за руками: IT-корпорации регистрируют прибыль в странах с низкими налогами.