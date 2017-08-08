Александр Лукашенко: «Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным»

Новости Беларуси. Новые подходы к ведению бизнеса. 8 августа на совещании у Президента обсудили пакет документов по раскрепощению деловой инициативы в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом, Александр Лукашенко одобрил представленные проекты. Осталось довести до ума лишь некоторые технические моменты. Глава государства поручил это сделать к первому октября. Как ожидается, основной новеллой станет Декрет о развитии предпринимательства. Речь идет о сокращении проверок и уведомительном принципе регистрации своего дела. А всю излишнюю бюрократию уберут. Самые широкие возможности открыть свое дело простому человеку, у которого, возможно, и первоначального капитала нет. Все это есть в пакете документов, оказавшихся 8 августа предметом дискуссии во Дворце Независимости. А предварила ее большое общественное обсуждение предлагаемых изменений. Можно сказать, что обратная связь по выставленному на общественное обсуждения документу, происходит каждый день. Предприниматели, деловые союзы настолько активно участвуют в выдвижении предложений, что примерно 90% вносимых изменений – это инициативы от бизнеса. Итоговые предложения бизнеса (как большого, так и малого) едва уместились на 400 печатных страницах. Увесистая работа оформилась в пакет документов: 8 указов и 1 законопроект. Но главное – это принципиально новый уровень взаимодействия бизнеса и контролирующих структур. Если просто: вмешательство последних минимизируется. Для открытия своего дела большинство административных светофоров и шлагбаумов дают зеленую улицу.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Для того, чтобы открыть бизнес, в некоторых видах экономической деятельности проходит достаточно большой срок. Например, чтобы открыть бизнес услуг в ресторанах, допустим, надо 8 дней, потом еще полгода какие-то другие разрешительные права. Сейчас в проекте документа говорится о том, что можно даже заявительным принципом через интернет заявиться и на следующий день открывать бизнес. Лицензирование будет необходимо только там, только где есть тесная связь с безопасностью. Например, чтобы заняться бытовым или туристическим бизнесом, достаточно просто уведомить об этом через службу «Одного окна» в исполкоме. После подписания пакета документов до 1 января 2018 года предполагается вести мораторий на проверки. Да и самих контролеров за грубые нарушения будут наказывать.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Мы приходим на объект и не штрафуем, у нас нет такой цели. А мы даем предписания на устранение замечаний и приходим через какое-то время и перепроверяем. Я вам скажу, что в 99,9 случаях эта процедура действует лучше, чем штраф. В этой связи уверен, что принимаемые документы сохранят контроль, с одной стороны, а с другой стороны повысится социальная ответственность бизнеса. Однако новый субъект бизнеса берет на себя отвесность за то, что его работа соответствует закону. Беларуси нужен цивилизованный социально ответственный бизнес. И зеленая улица для деловой инициативы – это не езда без правил. Об этом говорили и бизнесмены во Дворце Независимости. Бардак не нужен никому. Деньги любят стабильность. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что можно раскрепостить, раскрепостим. Все, что излишне, как тут предлагают, будет убрано, я вам гарантирую. Ответственность с вас повысим. И дело даже не в том, сколько базовых величин вы тут предлагаете. Дело не в этом. Не дай бог, после 1 октября, когда вступят эти документы в силу, кто-то где-то не так будет себя вести, мало не покажется. Я вам гарантирую. Мы ведь договариваемся с вами: вот вам уведомительный принцип, вот вам все, что вы хотите. Я призываю вас к честности и искренности в работе. Свести к необходимому минимуму вмешательство в работу бизнеса госорганов – одна из глобальных целей обсуждаемых документов. Предприниматель не должен собирать справки, разрешения, согласования. А люди с хорошей деловой репутацией – быть на особом счету.

Владислав Щепов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Задача поставлена проверять предпринимателя не чаще, чем один раз в пять лет. Это было как направление. А вообще, если вы попадаете в «белый» список, соблюдаете законодательство, то к вам вообще никто не должен приходить. Штраф за одну черствую булку может погубить весь бизнес. Важно, чтобы наказание соответствовало нарушению, а не казалось излишке жестким.

Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Указ Президента снижает нижние пороги штрафов за то, что будет найден товар с истекшими сроками реализации. Потому что часто за очень малозначительные нарушения минимальные штрафы были огромные. Сейчас этот вопрос снят. Андрей консультирует бизнесменов, ищущих выходы на европейские рынки. Западных партнеров часто отпугивают слишком широкие возможности для двусмысленного толкования белорусских норм. Если слепо следовать букве закона, то на переговорах даже чашку кофе поставить нельзя без соответственно оформленной бумаги.

Андрей Цыган, руководитель сертифицирующей компании:

Текст закона или технического акта может быть очень сложным для понимания. Из него чаще всего на метод практики, хоть это и наш бизнес, было бы хорошо, чтобы этот метод практики давать сразу тем, кто законы делает. Они бы сами его проходили первый раз, выдавали, что полностью соответствует данному акту. Стилистика документов серьезно доработана. Формулировки старались делать максимально точными, полными и простыми. Кроме того, введение электронной печати приблизит нас к международным стандартам ведения бизнеса.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Вводится мораторий на три года на неповышение налогов и налоговых ставок. Что даст это бизнесу? В первую очередь предсказуемость и стабильность. И это в рамках той концепции, которую Министерство по налогам и сборам и в целом правительство продвигало на протяжении многих лет. Поэтому сейчас эти концептуальные посылы реализуются. И это очень важно, на наш взгляд, для субъектов хозяйствования. Они могут планировать, прогнозировать свою деятельность. Она будет предсказуема, понятна и абсолютно просчитываема для них. До 1 октября законопроекты доработают, останется только их подписать. Подготовленный проект документов затрагивает не просто самые важные направления в работе бизнесменов и контролирующих органов, он может существенно раскрепостить деловую инициативу на местах. Прежде всего в малых населенных пунктах, где не всегда хватает новых рабочих мест, но возможностей много. Лариса Богуш живет в поселке под Витебском. Переехала из большого города и открыла свое дело. Не прогадала. Деревенский киоск постепенно превратился в два магазина. Возможностей для роста здесь больше, чем городах.