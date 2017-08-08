Новости экономики за 8.08.2017

Новости Беларуси. Сезон отпусков – отличная возможность сэкономить на коммунальных платежах. Не на всех, конечно, но на оплате работы лифта и вывозе бытовых отходов – точно. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская выясняла цифру сэкономленных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы сдают больше валюты, чем покупают. По данным Нацбанка, за семь месяцев купили $3 миллиарда 430 миллионов, а продали $4 миллиарда 680 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И так совпало, что по итогам торгов 8 августа рубль ослаб ко всем трем валютам. Доллар подорожал на 0,18 копейки. Курс на завтра – 1,95. Евро прибавил две трети копейки. Завтра по Нацбанку – 2,30. Российский рубль набрал чуть больше копейки и стал стоить 3,25 копеек за сотню.