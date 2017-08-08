Меньше денег за «коммуналку» и интернет: как сэкономить на оплате летних счет-извещений за ЖКУ

Новости Беларуси. Сэкономить можно на оплате водоотведения, вывозе отходов, работе лифта. Если заглянуть в счет-квитанцию, то в среднем – до 5 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсутствие по месту жительства более 10 дней – повод обратиться в расчетно-справочный центр. Там все пояснят.

При этом документы для перерасчета платы за ЖКУ нужно предоставить не позже 7 дней после возвращения. А еще можно сэкономить на оплате интернета. Если вы уезжаете или по каким-то причинам не будете пользоваться сетью, его можно заморозить – отключить на время. Практически все провайдеры предоставляют эту услугу.