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Меньше денег за «коммуналку» и интернет: как сэкономить на оплате летних счет-извещений за ЖКУ

08 августа 2017 17:30
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Новости Беларуси. Сэкономить можно на оплате водоотведения, вывозе отходов, работе лифта. Если заглянуть в счет-квитанцию, то в среднем – до 5 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсутствие по месту жительства более 10 дней – повод обратиться в расчетно-справочный центр. Там все пояснят.

При этом документы для перерасчета платы за ЖКУ нужно предоставить не позже 7 дней после возвращения. А еще можно сэкономить на оплате интернета. Если вы уезжаете или по каким-то причинам не будете пользоваться сетью, его можно заморозить – отключить на время. Практически все провайдеры предоставляют эту услугу.

# Экономика # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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