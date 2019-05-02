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Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба»

02 мая 2019 13:59
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Новости Беларуси. Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердил анализ проб. Чему предшествовала немалая работа.

Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба»-1

Сырьё, загрязнённое органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба», вытеснено в резервуары станции «Унеча».

Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба»-4

Теперь специалисты действуют по ранее утверждённому графику. Транзит углеводородов в Польшу и Украину пока не возобновлён.

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# Добыча нефти # Экономика # Фотофакт

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