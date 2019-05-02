Новости Беларуси. Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердил анализ проб. Чему предшествовала немалая работа.
Новости Беларуси. Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подтвердил анализ проб. Чему предшествовала немалая работа.
Сырьё, загрязнённое органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба», вытеснено в резервуары станции «Унеча».
Теперь специалисты действуют по ранее утверждённому графику. Транзит углеводородов в Польшу и Украину пока не возобновлён.
«Для завода – это катастрофа». Почему из России поступает некачественная нефть на белорусские НПЗ