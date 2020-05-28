Президент Беларуси потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в условиях коронавируса

Глава государства потребовал от Управляющего с учетом непростых условий коронавируса поддержать людей и трудовые коллективы.

Новости Беларуси. 28 мая Александр Лукашенко рассмотрел ряд вопросов, которые относятся к компетенции Управделами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом Президент подчеркнул: «так следует поступать повсеместно, пока в мире не восстановится экономика».

Виктор Шейман доложил о текущей ситуации на подведомственных Управлению предприятиях. На экономической деятельности этих учреждений также отразилась пандемия. Всего в подчинении Управделами – около 110 субъектов хозяйствования.