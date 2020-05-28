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Президент Беларуси потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в условиях коронавируса

28 мая 2020 11:17
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Новости Беларуси. 28 мая Александр Лукашенко рассмотрел ряд вопросов, которые относятся к компетенции Управделами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства потребовал от Управляющего с учетом непростых условий коронавируса поддержать людей и трудовые коллективы.

Президент Беларуси потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в условиях коронавируса-1

Президент Беларуси потребовал поддержать людей и трудовые коллективы в условиях коронавируса-3

При этом Президент подчеркнул: «так следует поступать повсеместно, пока в мире не восстановится экономика».

Виктор Шейман доложил о текущей ситуации на подведомственных Управлению предприятиях. На экономической деятельности этих учреждений также отразилась пандемия. Всего в подчинении Управделами – около 110 субъектов хозяйствования.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктор Шейман # Фотофакт

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