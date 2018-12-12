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Промышленность, лесное хозяйство, строительство: по каким ещё направлениям будут сотрудничать Беларусь и Карелия

12 декабря 2018 17:56
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Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси и Карелии через два года может превысить 100 миллионов долларов. Такие цифры назвали в правительстве на встрече с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленность, лесное хозяйство, строительство: по каким ещё направлениям будут сотрудничать Беларусь и Карелия-1

Расширить сотрудничество предлагают в промышленной сфере. На базе сборочного производства белорусской лесозаготовительной техники можно выпускать и другую продукцию. Еще одна перспективная сфера – АПК, в том числе селекция и семеноводство. Озвучено и предложение, чтобы белорусские специалисты «под ключ» создавали в Карелии молочно-товарные фермы.

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии

Большие перспективы для сотрудничества есть в лесном хозяйстве, в сфере глубокой переработки древесины. Карелия по площади сопоставима с Беларусью, при этом 85 % региона занимают леса.

Промышленность, лесное хозяйство, строительство: по каким ещё направлениям будут сотрудничать Беларусь и Карелия-4

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Задача главой государства была поставлена: чтобы работа нашего лесного комплекса соответствовала работе Финляндии и Швеции. Мы, в принципе, многое взяли за основу по учету, по наведению порядка.

Второе направление – это лесовосстановление. У нас современнейшие созданы гибридно-селекционные центры с клонированием. Сейчас мы еще четыре введем. С закрытой коневой системой, которая позволяет 8 месяцев вести посадку.

Промышленность, лесное хозяйство, строительство: по каким ещё направлениям будут сотрудничать Беларусь и Карелия-7

12 декабря во время встречи в правительстве подписали ряд документов. Помимо уже отработанных направлений Беларусь готова к сотрудничеству в рыбоводстве, строительстве. В частности, мы могли бы реализовать проекты по застройке микрорайона или целого населенного пункта. Обсуждались также перспективы поставки в Карелию кормоуборочной, грузовой, карьерной и специальной техники, пассажирского транспорта.

# Беларусь-Россия # Экономика # Михаил Русый # Фотофакт

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