Промышленность, лесное хозяйство, строительство: по каким ещё направлениям будут сотрудничать Беларусь и Карелия

Новости Беларуси. Товарооборот Беларуси и Карелии через два года может превысить 100 миллионов долларов. Такие цифры назвали в правительстве на встрече с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расширить сотрудничество предлагают в промышленной сфере. На базе сборочного производства белорусской лесозаготовительной техники можно выпускать и другую продукцию. Еще одна перспективная сфера – АПК, в том числе селекция и семеноводство. Озвучено и предложение, чтобы белорусские специалисты «под ключ» создавали в Карелии молочно-товарные фермы. Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии Большие перспективы для сотрудничества есть в лесном хозяйстве, в сфере глубокой переработки древесины. Карелия по площади сопоставима с Беларусью, при этом 85 % региона занимают леса.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Задача главой государства была поставлена: чтобы работа нашего лесного комплекса соответствовала работе Финляндии и Швеции. Мы, в принципе, многое взяли за основу по учету, по наведению порядка. Второе направление – это лесовосстановление. У нас современнейшие созданы гибридно-селекционные центры с клонированием. Сейчас мы еще четыре введем. С закрытой коневой системой, которая позволяет 8 месяцев вести посадку.