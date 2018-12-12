Новости экономики за 12.12.2018

Новости Беларуси. Сколько заработали на экспорте туристических услуг? Когда в Беларуси появится крупный молочный холдинг, а в Узбекистане совместное производство хлопка? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МОЛОЧНЫЙ ХОЛДИНГ ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ

Молочный холдинг по объему переработки молока будет входить в пятерку ведущих предприятий молочной промышленности Беларуси. Объединение получит название «Первый молочный». В него войдут нескольких отечественных предприятий. Документально новая структура начнет работу в январе.