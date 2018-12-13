Михаил Мясникович: электричество будет использоваться как источник теплоснабжения

Новости Беларуси. Панельные дома нового типа появятся в Минске в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские и зарубежные архитекторы сейчас вносят доработки в проект, а к строительству планируют приступить летом 2019-го.

В первую очередь речь идет об изменении дизайна панельных домов – его хотят сделать более ярким. Также устранят барьеры – входные двери будут на уровне земли без порогов. Предпочтение отдадут свободной планировке квартир и применят многослойные панели нового поколения, чтобы утеплить дом.

В Беларуси постепенно уходят от газа. Акцент – на максимальном использовании электрической энергии, в том числе и на отопление дома. При этом предусматривается поквартирный учет таких затрат.