Александр Лукашенко встретился с председателем Палаты национальностей Союзного собрания Мьянмы

Беларусь активно налаживает диалог с партнерами и по другую сторону континента. Так о готовности развивать сотрудничество с Мьянмой по всем направлениям шла речь на встрече Президента с председателем Палаты национальностей Союзного собрания этого Азиатского государства. Главным направлением двустороннего взаимодействия может стать сельское хозяйство и поставки белорусской техники. Дополнительными — сотрудничество в образовании и туризме.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Мы готовы сотрудничать с вами по всем направлениям от подготовки гражданских и военных в системе образования до сотрудничества в сферах сельского хозяйства, модернизации промышленности. Вы обладаете очень большими запасами минеральных ресурсов. Мы готовы предоставить вам соответствующую технику как для сельского хозяйства, так и для горнодобывающих предприятий. Фундаментом для дальнейшего развития сотрудничества между Беларусью и Мьянмой могли бы стать 3-5 ключевых направлений, которые необходимо определить на двусторонней основе. И вокруг этого будет формироваться и расширяться наша торгово-экономическая база.

Хин Аунг Мьинт, председатель Палаты национальностей Союзного собрания Республики Союз Мьянмы:

Надеемся, что в ближайшее время мы найдем способ, как реализовать потенциал сотрудничества между нашими странами. Нам нужны такие надежные партнеры, как Беларусь.

Сотрудничество с Мьянмой обсуждали сегодня и в Правительстве. Речь в первую очередь - о расширении экспортных поставок. В том числе за счет минеральных удобрений, карьерной техники, лекарств и продуктов. Перспективным направлением, по словам Андрея Кобякова является и военно-техническое сотрудничество. А рис, бобовые, морепродукты и драгоценные камни интересны уже для белорусских партнеров. Укрепление диалога — это отличная возможность для Мьянмы выйти на рынок Евразийского экономического союза. Уже сейчас интеграционное объединение ведет переговоры о создании свободной зоны торговли с членами АСЕАН через Вьетнам. А для Беларуси — приобрести надежного стратегического партнера в Юго-Восточной Азии.

А затем парламентская делегация Мьянмы направилась на Площадь Победы. Там гости почтили память погибших советских воинов в Великой Отечественной и возложили венок к монументу.