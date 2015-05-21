Холдинг «Бабушкина крынка» поставит в Китай 500 тон продукции

Новости Беларуси. Экология. Экспорт. Качество. Вот уже почти 10 лет Могилевский молочный холдинг «Бабушкина крынка» занимает лидирующие позиции в своей отрасли в республике. 70% выпускаемой продукции идет на экспорт. В числе достижений предприятия и победа в XII Республиканском экологическом конкурсе. Молочная компания признана лучшей автотранспортной организацией в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили «Бабушкиной крынки» круглосуточно колесят по дорогам страны. Да и автопарк молочного холдинга внушительный – почти шесть сотен автомобилей. Несмотря на такое колоссальное даже по республиканским меркам количество машин, предприятию удается придерживаться всех экологических стандартов. В итоге молочная компания признана лучшей автотранспортной организацией в республике.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Условия развития своего бизнеса, своего предприятия они определяют исходя из экологических условий.

Валентин Шакурин, заместитель директора по транспорту управляющей компании холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Покупаем авто еврокласса не ниже 4 и 5. Мониторим транспорт на приборах по выбросу отработанных газов в атмосферу . Если, не дай Бог, идет какое-то превышение, немедленно принимаем меры.

Причем высокую оценку продукции и методам работы на предприятии дают и зарубежные коллеги.

Каспарс Герхардс, министр защиты окружающей среды и и регионально развития Латвийской Республики:

Была возможность продегустировать продукцию. Мое мнение такое: это наше будущее. То есть мы должны думать о том, чтобы наши дети, наши внуки получали чистую продукцию.

Кстати, это не единственная победа «Бабушкиной крынки». Буквально неделю назад могилёвский молочный холдинг стал лучшим в своей номинации на республиканском конкурсе «Лучший экспортер 2014 года». И это даже не смотря на сужение рынков наших ближайших соседей.

Игорь Конончук, директор управляющей компании холдинга «Могилёвская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Мы очень активно занимаемся диверсификацией рынка. Мы сегодня уже имеем первый реальный контракт на 500 тонн поставки в Китай нашей продукции.

Никаких консервантов и добавок – основной секрет «Бабушкиной крынки». Это и позволяет могилевской молочной компании на протяжении многих лет лидировать в национальном рейтинге топ-брендов.