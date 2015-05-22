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Президент Александр Лукашенко примет участие в съезде Федерации профсоюзов Беларуси 22 мая

22 мая 2015 08:36
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Защита прав работников, обеспечение социальных гарантий и вопросы охраны труда. Эти и другие вопросы сегодня в центре внимания  7-го съезда Федерации профсоюзов Беларуси. Участие в нем примет и Президент Александр Лукашенко.

Во Дворце Профсоюзов в Минске собрались около 500 делегатов, высших должностных лиц страны и руководителей предприятий. Приехали и зарубежные гости из 14-ти стран, в том числе из России, Литвы, Италии и Вьетнама. Стартовал масштабный форум накануне на Кургане Славы.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Вопросы абсолютно разные будут, но те, которые сегодня интересуют и волнуют наших людей, когда есть неполный рабочий день и когда требуется компенсация, чтобы человек не оставался без копейки, это вопросы перепрофилирования, вопросы занятости в целом.

# Экономика # Работа в Беларуси # Михаил Орда

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