Президент Александр Лукашенко примет участие в съезде Федерации профсоюзов Беларуси 22 мая

Защита прав работников, обеспечение социальных гарантий и вопросы охраны труда. Эти и другие вопросы сегодня в центре внимания 7-го съезда Федерации профсоюзов Беларуси. Участие в нем примет и Президент Александр Лукашенко.

Во Дворце Профсоюзов в Минске собрались около 500 делегатов, высших должностных лиц страны и руководителей предприятий. Приехали и зарубежные гости из 14-ти стран, в том числе из России, Литвы, Италии и Вьетнама. Стартовал масштабный форум накануне на Кургане Славы.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Вопросы абсолютно разные будут, но те, которые сегодня интересуют и волнуют наших людей, когда есть неполный рабочий день и когда требуется компенсация, чтобы человек не оставался без копейки, это вопросы перепрофилирования, вопросы занятости в целом.