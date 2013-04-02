Александр Лукашенко встретился с губернатором Нижегородской области России

Новости Беларуси. Прямые связи с регионами играют особую роль в успешном белорусско-российском сотрудничестве. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 апреля на встрече с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Он в нашей стране уже третий раз.

Символично, что встреча прошла в День единения народов Беларуси и России. Глава нашего государства отметил прогресс в развитии Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Символично, что сегодняшняя наша встреча проходит в День единения народов Беларуси и России, то есть у нас сегодня общий праздник, праздник, которого не имеют другие государства в своих отношениях. Кооперация объединения усилий – это путь к прогрессу, в то время как разрыв устоявшихся связей и попытка сегодня, особенно в одиночку, противостоять всем вызовам, обязательно ведут к упадку. Итоги существования Союзного государства это убедительно подтверждают. Сегодня очевиден достигнутый нами прогресс в экономической, политической и гуманитарной сферах взаимодействия. Важно отметить ту особую роль в успешном белорусско-российском сотрудничестве, которую играют прямые связи с российскими регионами. Поддерживая и развивая их, мы предали системный и масштабный характер интеграционному процессу.

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области (Россия):

Поздравляем Вас с праздником, с Днем единения народов Беларуси и России. Тема решения совместно всех проблем и задач очень важна, и эти традиции истории сильны, их никуда не спрячешь. Поэтому вместе мы твердо осилим то, что нам надо осилить.

Сотрудничество Беларуси и Нижегородской области развивается очень интенсивно и плодотворно. Этот регион России - один из самых важных и крупных партнеров нашей страны. Белорусы отправляют туда продукты питания, стройматериалы, различное оборудование, шины, двигатели и запчасти. Созданы совместные производства машиностроительной продукции. Нижегородский «Атомэнергопроект» реализует в нашей республике стратегически важный для нас проект по сооружению белорусской АЭС.

Взаимный товарооборот в прошлом году превысил 780 миллионов долларов. Но это, уверены стороны, не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы пока не вышли на результат в миллиард, ориентироваться на который мы договорились в 2005 году, но уже почти вплотную подошли к этому. При сохранении набранных темпов, думаю, в ближайшие год-два мы добьемся поставленной цели. Считаю очень важным то, что для наших отношений с областью характерна большая степень интегрированности. Мы не замыкаемся лишь на взаимной торговле, а постоянно расширяем сферы взаимодействия. Особенно ценно, что нам удалось сохранить производственную кооперацию, сложившуюся еще в советские времена, и значительно углубить ее. В результате мы выпускаем совместный конкурентоспособный продукт. Мы готовы дальше развивать производственную кооперацию с предприятиями Нижегородской области, расширять объем и номенклатуру совместно выпускаемой техники, поставлять автокомпоненты нижегородским партнерам.

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области (Россия):

Беларусь действительно является для нас важным стратегическим партнером нашей международной, внешнеэкономической деятельности. Конечно, мы в 2005 году ставили амбициозную задачу. Она не снимается. Всем понятно, что кризисные явления 2008-2009 года внесли коррективы, но я могу сказать, что, по итогам 2012 года, уже на 150 миллионов мы превысили товарооборот докризисного периода, и рост составил 15,6 %. Это хороший показатель, у нас такого показателя нет ни с одной страной. И я думаю, что если мы дальше такими темпами будем развиваться, то к 2016 году мы этот миллиард добьем, и точно совершенно будем иметь эту цифру, дальше уже надо развиваться и думать о втором миллиарде.

Нижегородцы сегодня почтили память погибших в Великой Отечественной войне. В Минске губернатор Валерий Шанцев возложил венок к обелиску на площади Победы. Красные гвоздики легли к вечному огню. Прозвучали гимны двух стран. Минута молчания. И, по традиции, рота почетного караула прошла торжественным маршем.

Александр Лукашенко:

В последние годы мы стали создавать совместные производства машиностроительной продукции. В Нижегородской области действует сборочное производство лифтов «Могилёвлифтмаш», в Минске начата сборка автомобилей «ГАЗ», в Борисове - автобусов «ПАЗ» - это очень важные направления сотрудничества, позволяющие объединить взаимный потенциал сторон и достичь синергетического эффекта. В результате, мы выпускаем совместный конкурентоспособный продукт.

За прошлый год общий товарооборот вырос на 15% и превысил докризисный уровень. Эта положительная динамика прослеживается и в 2013. Сегодня стороны говорили о возможных путях увеличения направлений сотрудничества.

Валерий Шанцев:

Чем больше будем общаться, тем больше возьмем мы у вас и вы у нас. И в этом плане все довольно-таки понятно. Мы должны договориться. Что касается строительства, мы испытываем большой дефицит мощностей.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Если взять проектирование строительства молочно-товарных ферм, мы полностью освоили проект.

В 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу. Спортивные поединки будут и в Нижнем Новгороде. Белорусская сторона могла бы и готова поучаствовать в подготовке к международным соревнованиям. А именно — работой стройорганизаций, разработкой логистических схем, поставками троллейбусов, трамваев, автобусов.

Валерий Шанцев:

Надо готовить комфортные предложения. Мы до сих пор эксплуатируем ваши низкопольные автобусы, которые купили в 2006 – в начале 2007 года. Они хорошие, хорошо себя зарекомендовали.

Кроме этого, возможности усилить свое присутствие на местном рынке есть в сфере производства лифтов. В области намереваются обновить существующие средства транспортировки в жилых домах. Информация на заметку сборочному производству «Могилевлифтмаш». Беларусь предлагает активнее использовать возможности электронной торговли, расширения поставок сельхозтехники, сотрудничество в семеноводстве.

Алексей Морозов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (Россия):

Спасибо за этот комбайн, селяне его оценили. Тенденция по закупке таких комбайнов явно пойдет вверх. Нам интересно зерновое направление, по ячменю, картофелю трех сортов. Нас привлекает именно семенной материал.

Александр Лукашенко:

Приезжайте. Все, что мы имеем, - лучшее. Мы вам показываем самое передовое, лучшее. Мы не прячем от вас. Если надо помочь – пожалуйста. Придет время, когда мы обмениваться будем семенным фондом.

Сотрудничество в сфере высоких технологий — еще одно перспективное направление. Уже есть соглашения о создании российско-белорусского бизнес-акселератора «Молодежный инновационный центр» между ИТ-парком «Анкудиновка» и «Минским городским технопарком». Но эта сфера может быть существенно расширена.

Сегодня делегация посетила ряд белорусских предприятий, где ознакомилась с имеющимся опытом в отечественной промышленности. Завтра визит продолжится новыми деловыми встречами и переговорами.