Победителей конкурса «Лучший предприниматель года» чествовали 29 марта в Минске

Новости Беларуси. Победителей конкурса «Лучший предприниматель года» чествовали сегодня в городской ратуше. Самых успешных по итогам 2012 года отметили дипломами и статуэтками-символами конкурса. За первые места боролись почти 200 предпринимателей. Но всего 15 стали лучшими из лучших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Ефимов, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома, начальник управления предпринимательства:

Внимание очень большое уделяется информационным технологиям, поэтому ряд номинаций, связанными с теми изменениями, что происходят в мире, был добавлен.