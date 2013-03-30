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Победителей конкурса «Лучший предприниматель года» чествовали 29 марта в Минске

30 марта 2013 12:48
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Новости Беларуси. Победителей конкурса «Лучший предприниматель года» чествовали сегодня в городской ратуше. Самых успешных по итогам 2012 года отметили дипломами и статуэтками-символами конкурса. За первые места боролись почти 200 предпринимателей. Но всего 15 стали лучшими из лучших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Ефимов, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома, начальник управления предпринимательства:
Внимание очень большое уделяется информационным технологиям, поэтому ряд номинаций, связанными с теми изменениями, что происходят в мире, был добавлен.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства

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