Новости Беларуси. «Беларуськалий» начал промышленное производство азотно-фосфорно-калийных удобрений. Для их выпуска применяются новейшие технологии. Благодаря этому в одной грануле сконцентрированы сразу три компонента и необходимые микроэлементы. Состав удобрений может быстро изменяться под каждую отдельную сельхоз культуру.

Новая технология является безотходной. Пока производственная мощность – около 240 тысяч тонн. Со временем планируется увеличить этот показатель в 4 раза. Общая стоимость проекта – четверть миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.