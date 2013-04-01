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«Беларуськалий» начал промышленное производство азотно-фосфорно-калийных удобрений

01 апреля 2013 06:04
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Новости Беларуси. «Беларуськалий» начал промышленное производство азотно-фосфорно-калийных удобрений. Для их выпуска применяются новейшие технологии. Благодаря этому в одной грануле сконцентрированы сразу три компонента и необходимые микроэлементы. Состав удобрений может быстро изменяться под каждую отдельную сельхоз культуру.

Новая технология является безотходной. Пока производственная мощность – около 240 тысяч тонн. Со временем планируется увеличить этот показатель в 4 раза. Общая стоимость проекта – четверть миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Калийные удобрения

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