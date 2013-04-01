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Беларусь выплатила $82 млн по основному долгу кредита стэнд-бай МВФ

01 апреля 2013 12:45
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Новости Беларуси. Беларусь 1 апреля выплатила 82 миллиона долларов по основному долгу кредита стэнд-бай Международного валютного фонда. Это уже девятая выплата. Пять состоялись в 2012 году и четыре – в 2013.

В конце 2008 года белорусские власти обратились к руководству Международного валютного фонда с просьбой о заключении кредитного соглашения стэнд-бай. В итоге было выделено почти 3,5 миллиарда долларов. Это позволило обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # МВФ в Беларуси

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