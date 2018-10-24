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Белорусский проект OneSoil попал в самый популярный в США агрегатор стартапов Product Hunt

24 октября 2018 17:35
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Новости Беларуси. Команда опубликовала подробную карту полей Европы и США (а их, только вдумайтесь, более 60 миллионов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сервисе можно увидеть любое поле – и свое, и соседское, и белорусское, и нидерландское. Алгоритмы автоматически устанавливают границы поля и определяют культуру, растущую на нем, – например, пшеницу, картофель или кукурузу. Еще они вычисляют вегетационный индекс (как взошла та или иная культура).

Больше новостей экономики за 24 октября здесь.

# It-технологии # Экономика

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