Белорусский проект OneSoil попал в самый популярный в США агрегатор стартапов Product Hunt

Новости Беларуси. Команда опубликовала подробную карту полей Европы и США (а их, только вдумайтесь, более 60 миллионов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сервисе можно увидеть любое поле – и свое, и соседское, и белорусское, и нидерландское. Алгоритмы автоматически устанавливают границы поля и определяют культуру, растущую на нем, – например, пшеницу, картофель или кукурузу. Еще они вычисляют вегетационный индекс (как взошла та или иная культура).