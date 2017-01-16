Александр Лукашенко: в основу белорусско-египетского сотрудничества должны лечь вопросы экономики и обороны

Новости Беларуси. Экономика и оборона должны лечь в основу сотрудничества Беларуси и Египта. 16 января в Каире Александр Лукашенко встретился с премьер-министром этой страны Шерифом Исмаилом. И, как отметил глава нашего государства, в ближайшее время стороны сформируют план на ближайшую и среднесрочную перспективу.

В свою очередь премьер-министр Египта выразил надежду, что визит Александра Лукашенко выведет на более высокий уровень отношения и в экономической, и в политической сферах. Что касается конкретных проектов, то египтяне рассчитывают на сотрудничество в производстве мебели, сельском хозяйстве, очистке сточных вод и воды для орошения. В течении двух недель будет создана рабочая группа и направлена в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый господин премьер-министр, мы действительно вчера провели хороший день. Не только с президентом, но и с вами, с министрами мы смогли обсудить ряд проблемных вопросов, ряд направлений сотрудничества, стратегического сотрудничества на будущее. Мы договорились о том, что мы в ближайшее время в результате контактов наших членов правительства сформируем такой план действий на ближайшую среднесрочную перспективу, которая будет отражать суть наших отношений. Естественно, в основу этого плана, господин-премьер-министр, должны лечь вопросы экономики и обороны. Все, что вы сегодня переживаете, в свое время переживала и наша страна. И продукты питания, и одежда, и вода. То, без чего вообще люди жить не могут. Но еще раз хочу подчеркнуть, господин премьер-министр: мы обладаем значительно большим потенциалом в экономике, да и в других сферах, нежели нам потребно для страны. Это досталось нам в том числе от той великой страны, Советского Союза, в которой мы жили. Тогда Беларусь была самым высокотехнологичным центром Советского Союза. Здесь были сосредоточены все финишные производства той продукции, которую мы поставляли на экспорт. И под эту всю экономическую базу была подведена основательная наука. Мы это все сохранили и, более того, вывели на более высокий современный уровень. Поэтому мы сможем быть конкурентоспособными на вашем рынке. Но, как я уже говорил президенту, это будет для вас значительно дешевле, нежели сотрудничество по этим направлениям с другими странами, прежде всего со странами Запада.