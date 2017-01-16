Почти полтысячи предприятий собрал в Каире белорусско-египетский бизнес-форум

Новости Беларуси. 16 января в Каире проходит белорусско-египетский бизнес-форум. Интерес деловых кругов огромный. Форум собрал почти полтысячи предприятий. Более 400 – из Египта. Результат уже очевиден – есть конкретные договоренности.

Например, наш МТЗ поставит для сборки в Египет полторы тысячи тракторокомплектов. Минимальная сумма контракта оценивается в 20 млн долларов. Эта техника поступит на производство в Александрии. Кстати, в рамках форума в Каире проходит выставка белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Нам необходимо диверсифицировать свою экспортную политику. И очень важно, что здесь именно мы заканчиваем конкретными результатами, подписывают прежде всего контракты наши машиностроительные гиганты. Но с другой стороны мы видим продвижение и по продуктам питания, по текстильным вопросам. Так что мы ожидаем, что этот форум будет иметь еще и продолжение. Продолжение, которое закончится новыми контрактами.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Есть хорошие проекты и мы близки к старту по освоению природных ресурсов Египта. Это глубоководная скважина, это очистка вод. Большую заинтересованность египетский бизнес и правительство проявляет по созданию предприятий по переработке твердых отходов и мусора. Египет – это высокоавторитетная страна арабского мира, это ворота в экономику арабских стран, стран Африки, поскольку сегодня Египет подписал договоры о зоне свободной торговли практически со всеми странами Африки.