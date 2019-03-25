Александр Лукашенко ознакомится с подготовкой к весенне-полевым работам в Могилёвской области

Новости Беларуси. Президент ознакомится с подготовкой к весенне-полевым работам в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в этот регион. Планируется, что глава государства посетит сельскохозяйственное предприятие «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка. Речь пойдет о социально-экономическом развитии Шкловского района и в целом всей области, подготовке техники, машин и оборудования.

Предприятие «Газовик-Сипаково» – одно из передовых в регионе. И это не удивительно. Результаты работы за 2018 год говорят сами за себя. Второе место в районе по заготовке кормовых единиц, третье – по производству молока. А по урожайности рапса, которая составила 38 ц/га, и вовсе никто не смог приблизиться к «газовикам».