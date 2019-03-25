Александр Лукашенко ознакомится с подготовкой к весенне-полевым работам в Могилёвской области

Новости Беларуси. Президент ознакомится с подготовкой к весенне-полевым работам в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент ознакомится с подготовкой к весенне-полевым работам в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в этот регион. Планируется, что глава государства посетит сельскохозяйственное предприятие «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка. Речь пойдет о социально-экономическом развитии Шкловского района и в целом всей области, подготовке техники, машин и оборудования.
Предприятие «Газовик-Сипаково» – одно из передовых в регионе. И это не удивительно. Результаты работы за 2018 год говорят сами за себя. Второе место в районе по заготовке кормовых единиц, третье – по производству молока. А по урожайности рапса, которая составила 38 ц/га, и вовсе никто не смог приблизиться к «газовикам».
В 2019 году темп тоже взяли хороший. Так, рост объема производства валовой продукции сельского хозяйства за январь-февраль составил 103 % к аналогичному периоду 2018 года. Объемы выращивания скота и птицы увеличились на 9,5 %, реализации этой продукции – в 1,5 раза. Выросли товарность молока, а также выручка от реализации продукции в расчете на одного работающего.