В России введут пошлины на ввоз чёрной и цветной металлургии. Что это значит для Беларуси?

С 1 августа в России вводятся экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом правительство страны планирует обуздать рост внутренних цен, которые в значительной степени зависят от экспортных котировок. Аналогичные меры принимаются и в Китае – крупнейшем мировом экспортере стали.

Для белорусских покупателей стального проката это четкий сигнал, что уже в ближайшей перспективе цены на эту продукцию, скорее всего, пойдут вниз. Поэтому многие крупные игроки сейчас приняли выжидающую позицию, что, естественно, отразилось на уровне спроса на биржевых торгах.