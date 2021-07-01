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В России введут пошлины на ввоз чёрной и цветной металлургии. Что это значит для Беларуси?

01 июля 2021 14:53
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С 1 августа в России вводятся экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом правительство страны планирует обуздать рост внутренних цен, которые в значительной степени зависят от экспортных котировок. Аналогичные меры принимаются и в Китае – крупнейшем мировом экспортере стали.

В России введут пошлины на ввоз чёрной и цветной металлургии. Что это значит для Беларуси?-1

Для белорусских покупателей стального проката это четкий сигнал, что уже в ближайшей перспективе цены на эту продукцию, скорее всего, пойдут вниз. Поэтому многие крупные игроки сейчас приняли выжидающую позицию, что, естественно, отразилось на уровне спроса на биржевых торгах.

В России введут пошлины на ввоз чёрной и цветной металлургии. Что это значит для Беларуси?-4

Как результат – поступательное снижение биржевых котировок в течение июня, но пока еще не по всей номенклатуре черных металлов и изделий из них. Есть основания полагать, что в будущем такая динамика сохранится, однако резкого удешевления металла ожидать не стоит.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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