Беларусь ждет устранения всех изъятий и ограничений в будущем Евразийском экономическом союзе

Новости Беларуси. Глава государства подтверждает позицию белорусской стороны о необходимости устранения всех изъятий и ограничений в будущем Евразийском экономическом союзе. В первую очередь в передвижении товаров, рабочей силы и капитала. Об этом президент заявил 16 апреля, принимая с рабочим докладом премьер-министра Михаила Мясниковича.

Александр Лукашенко поинтересовался итогами прошедшей встречи руководителей Правительств стран Союза, а также позицией Российской Федерации насчет предложений белорусской стороны.

По словам президента, наша страна полностью согласна с целями, которые были декларированы изначально. И именно в этом направлении мы намерены действовать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня, Михаил Владимирович, прежде всего интересуют краткие итоги встречи руководителей Правительств в Москве. Это очень важно в преддверии наших встреч глав государств здесь, в Минске. Вы знаете, 29 апреля эта встреча состоится. Это должна быть такая этапная встреча, фундаментальная, поскольку после этого уже времени не остается на доработку и подписание фактически договора об Экономическом союзе трех государств.

Какова позиция наших партнеров, прежде всего Российской Федерации? Как они видят наши предложения? А они абсолютно нормальные. Коль мы строим союз и стремимся к тому, чтобы здесь не было никаких границ, значит не должно быть никаких изъятий и ограничений в передвижении товаров, рабочей силы, капиталов. Это основная цель. Поэтому мы из этого исходим. Много на сей счет, конечно, спекуляций, якобы мы преследует свои цели и так далее. Как будто мы должны преследовать цели Евросоюза или Соединенных Штатов Америки. Каждый преследует свои цели. Но мы полностью согласны с теми целями, которые были декларированы, и отступать от этого ни в коем случае не намерены. Мы тоже многое теряем. Мы, по сравнению с Россией, небольшая страна и понимаем, чего это нам может стоить. Но, тем не менее, коль мы это решили, мы в этом направлении действуем.

И ряд вопросов внутреннего характера. Просто телеграфным образом, без всяких отчетов и самоотчетов, поскольку в ближайшее время не только будет статистика, будут финансовые результаты работ, где-то в мае. Вот тогда и будем обсуждать то, как мы сработали в первом квартале этого года.

По словам премьер-министра, сегодня главное, чтобы Российской Федерацией не принимались решения в ущерб белорусской экономике. В первую очередь связано это с сельскохозяйственной техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Постановление 1432 было принято, которое говорит о том, что приобретают 15-процентную скидку для отечественных российских сельхозмашин и тракторов, а мы оказываемся уже как иностранцы. Поэтому степень локализации они классифицируют 30% должно быть и выше. Надо тогда в долю Российской Федерации уже засчитывать и ту комплектацию, которую мы покупаем у России. Например, мы приобретаем двигатель Ярославского моторного завода. Значит он уже должен входить в эти 30% и более как локализация Российской Федерации.

Экономический союз Беларуси, России и Казахстана должен быть создан к 1 января 2015 года. Но сегодня страны-союзники хотят неоднозначно сформулировать те или иные положения, заметил премьер-министр. Однако в любом случае белорусская сторона выступает за отсутствие каких-либо изъятий и ограничений. Условия для хозяйственной деятельности субъектов должны быть равными.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Белорусская сторона однозначно заявила о том, что мы за общий рынок без изъятий и ограничений, который должен функционировать с 1 января 2015 года. Если какая-то из сторон не согласна в этом участвовать, мы будем решать тогда на двусторонней основе. Но принципы те же: равные условия для хозяйственной деятельности наших субъектов. Глава государства дал целый ряд поручений по экономическим вопросам, связанным с инвестиционной программой, реализацией отдельных проектов народно-хозяйственного значения. И жестко поставил задачу активизировать работу по проблемным предприятиям и легкой промышленности, и целого ряда других наших объединений и хозяйственных обществ, над которыми отвечает Правительство.