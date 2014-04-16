Александр Лукашенко: Беларусь и Иран должны восстановить торгово-экономическое сотрудничество

Новости Беларуси. Беларусь и Иран должны восстановить торгово-экономическое сотрудничество. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджини. Он возглавляет парламентскую делегацию, которая прибыла в Минск с визитом.

Эту страну президент назвал перспективным партнером.

Беларусь заинтересована в иранских инвестициях. Они направлены на строительство торговых объектов и гостиниц, а также идут на проекты в логистике.

Али Лариджани предложил искать новые направления в экономике для сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас были и есть очень дружеские тесные отношения, мы достигли в связи с этим определенных результатов в экономической сфере, в нашем товарообороте. Но в последнее время в силу внешнего воздействия прежде всего на Иран, да и нам нелегко, вы знаете, товарооборот у нас снизился. Мы как-то начали вроде бы терять какие-то нити сотрудничества. И ваш визит в этой связи очень важен для нас. Мы должны просто немедленно выйти на самый высокий уровень нашего взаимодействия, как это было и раньше. Мы заинтересованы в иранских инвестициях. Здесь Иран до миллиарда долларов готов был, до санкций, инвестировать в Беларусь.

Мы понимаем, что определенные трудности и сложности у частных инвесторов в том числе есть. И мы бы просили вас, чтобы иранское государство в этом плане смогло поддержать ваших инвесторов, потому что мы и землю выделили им, и эти объекты на очень видном месте. Все знают, что это Иран строит эти логистические центры, торговые центры, жилье.

Хотелось бы, чтобы здесь было большее движение, чтобы вы в центре Европы демонстрировали всем, что Иран есть, он не просто жив, он долго будет жить и на зло нашим врагам он будет процветать. Это хороший бы был показатель. Поэтому я прошу вас передать руководству Ирана и Вас лично прошу, чтобы вы вникли в эту проблему инвестиций, особенно частных инвесторов, в Беларуси.

Али Лариджани, председатель Собрания исламского совета Исламской Республики Иран:

Иран считает Беларусь своим надежным другом и партнером. И Вы играете в этом очень важную роль. Как известно, у нас в стране новое правительство. Так вот и новое правительство, и парламент решительно намерены развивать отношения с Беларусью во всех сферах. Мы должны использовать наш опыт и создавать новую атмосферу для контактов. Между нами существует ценное политическое сотрудничество, международные консультации. Мы высоко оцениваем вашу позицию по стабильности в регионе. И я думаю, что для нас самое важное найти в экономике новые направления сотрудничества.