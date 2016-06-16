Александр Лукашенко: «Спокойное проведение деноминации в Беларуси важно и с политической точки зрения»

Новости Беларуси. Спокойное и организованное проведение деноминации в Беларуси важно в том числе и с политической точки зрения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с премьер-министром Андреем Кобяковым и председателем правления Нацбанка Беларуси Павлом Каллауром.

Глава государства отметил, что к проведению деноминации в Беларуси готовились уже на протяжении нескольких лет, и это предлагалось сделать с 1 января 2017 года. Однако сроки были перенесены на 1 июля 2016 года. Кроме того, как подчеркнул Президент, экономика должна работать. Для этого нужно сделать все необходимое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вам сказать главное. Вы можете мне здесь что угодно говорить, но если только остановим работу экономики, застопорим ее, народ вас проклянет, а я в долгу не останусь. Вы это знаете. Поэтому вы знаете, что экономика должна работать. Все системы должны быть нормальными, прозрачными, понимаемыми, воспринимаемыми нашими партнерами, в том числе рыночниками на Западе. Я это не отрицаю. Но экономика должна работать. Информация поступает, что не везде так.

Второй вопрос, что меня волнует, это деноминация. Я получаю информацию о том, что Нацбанк и Правительство провели солидную работу. И, в принципе, и народ, и система к тому, чтобы спокойно перейти на новую валюту, народ этого ждет. Поэтому серьезный момент политический. Надо, чтобы это хорошо было организовано. Я думаю, вы об этом мне сегодня скажете. И не забывайте о том, что мы эти мероприятия, может быть, в какой-то степени непопулярные проводим в канун политической кампании, парламентских выборов. Это говорит о том, что мы никого не боимся. Мы государственные люди, а не только какие-то там политики. А государственные люди всегда думают о перспективах, о развитии государства.

Главная задача, о которой сегодня еще раз напомнил Президент, не допустить роста цен. Уже через две недели в кошельках жителей нашей страны появятся 7 номиналов банкнот с шестью видимыми степенями защиты. Впервые в истории суверенной Беларуси появятся монеты.

Тем не менее старые купюры из оборота не уйдут. До конца года их будут принимать в банках и в магазинах. Потом в течение еще трех лет деньги для обмена будут принимать во всех банках страны. Нацбанк эту практику продолжит до 2021 года.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Платежная система готова, деньги развезены по банкам, терминалы и кассовые аппараты практически готовы для работы. Могут быть определенные нюансы в ночь на 1 июля. Они будут касаться в первую очередь работы платежных карточек и банкоматов. Но это примерно до 6-7 часов утра.