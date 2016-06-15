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Легкобронированный автомобиль Минского завода колесных тягачей представили на выставке в Париже

15 июня 2016 17:35
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Новости Беларуси. Образец новейшего легкобронированного отечественного автомобиля Минского завода колесных тягачей представили широкой публике. Машина вызвала неподдельный интерес у посетителей международной выставки вооружений и военной техники «Еurosatоry» в Париже. 

Ранее на испытаниях автомобиль продемонстрировал высокую проходимость и маневренность и даже вызывал аплодисменты экспертов.

Добавлю, площадка «Еurosatоry» считается одной  самых авторитетных. В нынешней выставке представлены экспозиции полутора тысяч компаний из 57 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Предприятия Беларуси

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