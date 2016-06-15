Легкобронированный автомобиль Минского завода колесных тягачей представили на выставке в Париже

Новости Беларуси. Образец новейшего легкобронированного отечественного автомобиля Минского завода колесных тягачей представили широкой публике. Машина вызвала неподдельный интерес у посетителей международной выставки вооружений и военной техники «Еurosatоry» в Париже.

Ранее на испытаниях автомобиль продемонстрировал высокую проходимость и маневренность и даже вызывал аплодисменты экспертов.

Добавлю, площадка «Еurosatоry» считается одной самых авторитетных. В нынешней выставке представлены экспозиции полутора тысяч компаний из 57 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.