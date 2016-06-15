Министерство антимонопольного регулирования и торговли начнет функционировать в Беларуси 8 сентября

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли начнет функционировать с 8 сентября. Об этом заявил глава торгового ведомства Владимир Колтович.

Главная задача структуры — защита внутреннего рынка. Всем участникам предстоит работать в равных конкурентных условиях.

Контроль будет в области госзакупок, рекламной деятельности и необоснованного повышения цен. В этом случае выиграет, в первую очередь, покупатель.

Кроме того, Министерство станет единственным органом, который может проводить проверки без основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Развитие конкуренции имеет объективно, такой негативный тренд, как монополизация. Монополизация и ограничение, таким образом, конкуренции. В этой связи антимонопольный орган является противовесом таким проявлениям в экономике. Кроме того, Республика Беларусь – это уже сегодня составная часть евразийского рынка. И реализация тех принципов, на которых работает Евразийский Союз – это свобода перемещения капитала, товара, рабочей силы и услуг – она делает наличие органа в нашей стране просто необходимостью.

Сейчас актуален вопрос подготовки кадров. Минторг планирует приглашать сотрудников ФАС России для переобучения специалистов Торгинспекции. Также обсуждается возможность проведения профильных курсов и открытия специализации в белорусских вузах.