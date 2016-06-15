Новости экономики 15.06.2016

Новости Беларуси. Резидентам Великого камня предлагают наладить выпуск систем видеонаблюдения и дронов. Отечественные эксперты рассчитали, в каких отраслях проекты будут наиболее рентабельными. Сколько денег необходимо инвестировать в инновационые производства?

ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ ПРЕДЛАГАЕТ

50 идей для великого камня. Белорусские аналитики разработали пособие для потенциальных инвесторов. Основываясь на потребностях внутреннего и близлежащих рынков, эксперты сделали анализ наиболее перспективных промышленных направлений. Быстрее всего окупят себя проекты в сфере биофармацевтики и лазерных технологий. Выгодными экономисты считают вложения в производство беспилотников и материалов для 3D принтеров. Стоит отметить, что сумма минимальных инвестиций в создание подобных компаний – 5 миллионов долларов.

Евгений Радионик, аналитик инвестиционной компании:

Льготы по налогу на прибыль, налогу на недвижимость, налогу на землю. 10 лет компании-резидента парка имеют возможность не платить налоги – по ставке ноль. В дальнейшем ставка будет половина от той ставки, которая действует в Республике Беларусь.

РАЗГОВОРЫ ПО ДЕЛУ

500 миллионов долларов инвестируют австрийские бизнесмены в финансовый сектор Беларуси. Менеджеры из Западной Европы собрались в Минске на бизнес-форум. Австрийцы привезли проекты в сферах строительства, энергетики, нефтехимии и консалтинга. Активность бизнесменов опирается на опыт коллег.

Сегодня в Беларуси уже работает более сотни компаний с австрийским капиталом. А объем инвестиций из этой страны составляет порядка полумиллиарда долларов.

Йохан Гуденус, вице-бургомистр Вены (Австрия):

У нас есть большая заинтересованность в инвестициях в Беларусь. Главная цель для меня - заложить базис взаимоотношений между бизнесменами двух стран. И я буду рад, если в течение дня у нас появятся конкретные контракты.

ВИДЕО ЛИКБЕЗ

Бесплатный курс для плательщиков НДС. С 1 июля они обязаны перейти к оформлению электронных счетов фактур. С целью упростить работу бизнесменов Министерство по налогам и сборам разместило на сайте подробную видеоинструкцию по обработке соответствующих документов. Электронные счета фактуры помимо прозрачности, позволяют компаниям сэкономить на документообороте, в частности при работе с клиентами из других регионов.

ВЫГОДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Максимальный размер ставки по рублевым депозитам сегодня 27%. Чтобы получить подобный пассивный доход, придется соблюсти несколько условий. Во-первых, минимальная сумма вклада – 5 миллионов рублей, во-вторых, он носит безотзывный характер, то есть ранее истечения срока договора деньги забрать не получится. Срок депозита 370 дней, то есть платить налог с дохода не придется.

Также держателю не стоит рассчитывать на капитализацию, иными словами, проценты с процентов вам не выплатят. В итоге, разместив минимальную сумму, спустя год вы получите на один миллион 370 тысяч больше.

Белорусский рубль сегодня на торгах укрепился к евро. Последний подешевел на 21 пункт и в четверг будет стоить 22488. Доллар США подорожал на 40 рублей. 16 июня по Нацбанку – 20047. Российская валюта выросла на 99 сотых, официальный курс на завтра 304 ровно.

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