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Александр Лукашенко: ситуация непростая, нам пытаются сейчас всё больше подсунуть экономических проблем в стране

05 апреля 2021 17:10
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Новости Беларуси. Новые лица в управленческой вертикали. Оба назначенца имеют большой опыт работы в регионах, знают проблемы не только города, но и села. Теперь задача сложнее – представлять Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: ситуация непростая, нам пытаются сейчас всё больше подсунуть экономических проблем в стране-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация непростая в плане того, что нам пытаются сейчас все больше подсунуть экономических проблем в стране. А вам придется заниматься прежде всего, конечно, кадрами (видеть в этой ситуации, кого нам поддерживать), и второе дело – экономика. Как в советские времена говорили, будет экономика – и кадры будут хорошо работать. А если нет экономики, как ты там ни упирайся, ни работай, толку мало. Поэтому вот такие вещи, которыми вам придется заниматься – кадрами и экономикой.

Александр Лукашенко: ситуация непростая, нам пытаются сейчас всё больше подсунуть экономических проблем в стране-4

Ну и это око государево, как в народе говорят. Вы лицо Президента, вы должны видеть моими глазами то, что происходит. Не бояться то, что можно, поправить. Нельзя – значит, надо докладывать главе Администрации. Я полагаю, что у вас система выработана информационного обмена с помощниками. Ну, это «щупальца» наши на местах.

Вы должны быть объективными, ни в коем случае не подстраиваться там под кого-то ради того, чтобы иметь добрые отношения. Подстраиваться можно тогда, когда это все нацелено на результат. Если результат – прежде всего экономический – будет хороший, то тогда надо и объединяться, и подстраиваться, и людей объединять, и кадры подбирать в этом плане.

Александр Лукашенко: ситуация непростая, нам пытаются сейчас всё больше подсунуть экономических проблем в стране-7

Помощником Президента – инспектором по Минской области стал уже бывший председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев.

Александр Лукашенко: ситуация непростая, нам пытаются сейчас всё больше подсунуть экономических проблем в стране-10

А такую же вакантную должность в Гомельской области занял экс-заместитель губернатора столичного региона Николай Рогащук. Если коротко, то оба назначенца – крепкие хозяйственники.

# Отставки и назначения в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Бутарев # Николай Рогащук # Фотофакт

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