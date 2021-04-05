Александр Лукашенко: ситуация непростая, нам пытаются сейчас всё больше подсунуть экономических проблем в стране

Новости Беларуси. Новые лица в управленческой вертикали. Оба назначенца имеют большой опыт работы в регионах, знают проблемы не только города, но и села. Теперь задача сложнее – представлять Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Ситуация непростая в плане того, что нам пытаются сейчас все больше подсунуть экономических проблем в стране. А вам придется заниматься прежде всего, конечно, кадрами (видеть в этой ситуации, кого нам поддерживать), и второе дело – экономика. Как в советские времена говорили, будет экономика – и кадры будут хорошо работать. А если нет экономики, как ты там ни упирайся, ни работай, толку мало. Поэтому вот такие вещи, которыми вам придется заниматься – кадрами и экономикой.

Ну и это око государево, как в народе говорят. Вы лицо Президента, вы должны видеть моими глазами то, что происходит. Не бояться то, что можно, поправить. Нельзя – значит, надо докладывать главе Администрации. Я полагаю, что у вас система выработана информационного обмена с помощниками. Ну, это «щупальца» наши на местах.

Вы должны быть объективными, ни в коем случае не подстраиваться там под кого-то ради того, чтобы иметь добрые отношения. Подстраиваться можно тогда, когда это все нацелено на результат. Если результат – прежде всего экономический – будет хороший, то тогда надо и объединяться, и подстраиваться, и людей объединять, и кадры подбирать в этом плане.