Больше не зависит от азиатского сырья. Завод в Гродно запустил линию по котонизации льноволокна

Новости Беларуси. Лен, похожий по строению на хлопок. В Гродно на одном из предприятий запустили современную линию по котонизации льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волокно теперь обрабатывают по совершенно новой технологии. Материал уже используют при производстве мебели или пошиве гардин. Обновилось на предприятии и оборудование по выпуску смешанных и синтетических пряж. С помощью масштабной модернизации теперь завод может расширить ассортимент, а значит, не зависеть от азиатского сырья. Ранее здесь специализировались на переработке хлопка.

Светлана Смирнова, директор предприятия «Гронитекс»:

Долговые обязательства возрастали, предприятие вынуждено было работать в режиме неполной занятости. Конечно, перед коллективом стояла задача, что делать, куда двигаться и как выходить из сложившейся ситуации. Мы, конечно, понимали, что конкурировать с азиатскими производителями в сегменте хлопчатобумажных пряж просто бессмысленно, так как хлопок не произрастает в Республике Беларусь. Была выбрана стратегия, и в 2017 году мы запустили наш инновационный проект.