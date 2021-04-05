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Больше не зависит от азиатского сырья. Завод в Гродно запустил линию по котонизации льноволокна

05 апреля 2021 06:08
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Новости Беларуси. Лен, похожий по строению на хлопок. В Гродно на одном из предприятий запустили современную линию по котонизации льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше не зависит от азиатского сырья. Завод в Гродно запустил линию по котонизации льноволокна-1

Волокно теперь обрабатывают по совершенно новой технологии. Материал уже используют при производстве мебели или пошиве гардин. Обновилось на предприятии и оборудование по выпуску смешанных и синтетических пряж. С помощью масштабной модернизации теперь завод может расширить ассортимент, а значит, не зависеть от азиатского сырья. Ранее здесь специализировались на переработке хлопка.

Больше не зависит от азиатского сырья. Завод в Гродно запустил линию по котонизации льноволокна-4

Светлана Смирнова, директор предприятия «Гронитекс»:
Долговые обязательства возрастали, предприятие вынуждено было работать в режиме неполной занятости. Конечно, перед коллективом стояла задача, что делать, куда двигаться и как выходить из сложившейся ситуации. Мы, конечно, понимали, что конкурировать с азиатскими производителями в сегменте хлопчатобумажных пряж просто бессмысленно, так как хлопок не произрастает в Республике Беларусь. Была выбрана стратегия, и в 2017 году мы запустили наш инновационный проект.

Больше не зависит от азиатского сырья. Завод в Гродно запустил линию по котонизации льноволокна-7

Новое льноволокно покупатели оценили. География стремительно начала расти. Теперь 90 % уходит на экспорт, в том числе в Россию, Китай, страны Европы. Раньше эта цифра была почти в три раза меньше.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Светлана Смирнова # Фотофакт

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