Александр Лукашенко символически запустил новый энергоблок Минской ТЭЦ-5

Новости Беларуси, Минская область. Возведение нового энергоблока, который удвоит мощность пятой минской теплоэлектроцентрали, велось с участием китайских инвестиций. Стоимость проекта – более четверти миллиарда долларов. Кредит под гарантии белорусского правительства выделил Государственный банк развития Китая.

Реконструкция ТЭЦ-5 – один из шести крупных совместных инвестпроектов. Уже завершены модернизация минской ТЭЦ-2 и строительство одной из самых крупных ветроустановок на постсоветском пространстве. Далее на очереди – модернизация Березовской и Лукомльской ГРЭС, строительство гидроэлектростанции в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент обратился к представителям Китайской национальной корпорации по зарубежному сотрудничеству с еще одной инициативой. Александр Лукашенко предлагает китайской стороне строительство нового энергоблока в Минске.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если вы выполните условия, которые поставил вице-премьер, а они для вас выполнимы, мы немедленно приступим к проработке ваших предложений. Это вам под силу. Чем вы Европе будете сейчас давать эти деньги, не зная, вернуться они обратно или нет, давайте вкладывать в реальное дело в Беларуси.