Объединение предприятий и компаний в кластеры повысит конкурентоспособность Беларуси

Объединение предприятий и компаний в кластеры повысит конкурентоспособность наших товаров на мировых рынках, а также в Едином экономическом пространстве. Эксперты обсуждали в Минске актуальные экономические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, кластерный подход открывает возможности для бизнеса и регионов Беларуси развиваться не по традиционным схемам. Иначе говоря, выделяются несколько сильных предприятий – лидеров в регионе, которые развивают для создания продукции глубокой переработки. И уже под их конкретные нужды работает наука, сырьевые предприятия, поставщики и так далее.

Все это, по мнению экспертов, позволяет более активно привлекать инвестиции и получать инновационную продукцию.

Юлия Медведева, начальник управления Министерства экономики Республики Беларусь:

Они могут быть где угодно. Это может быть и легкая промышленность, и телекоммуникации, и IT-сектор. Перспективные направления у нас уже определены. Фармкластер, например. Если вы знаете, Минэкономики активно работает над этим направлением – создание Белбиограда.

Нужно признать, даже если говорить о фармацевтике, что в данном направлении Россия достигла, конечно, более значительных успехов, чем мы.

Николай Синяк, заведующий кафедрой Белорусского государственного технологического университета:

Например, в той же Америке более 60% ВВП создается именно в кластерах. И у нас это особе актуально. Особенно для тех отраслей, у которых собственное сырье.