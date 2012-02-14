Контрольные органы Беларуси и России предлагают разработать новую редакцию порядка формирования и исполнения бюджета Союзного государства

Завершить разработку новой редакции порядка формирования и исполнения бюджета Союзного государства необходимо в ближайшее время. Данная тема обсуждалась на совместном заседании коллегии Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России.

Как отметил глава нашего ведомства Александр Якобсон, в последнее время наметилась положительная тенденция освоения средств союзного бюджета. Так, в 2010 показатель приблизился к 96%против 87% в 2009 году. Однако до сих пор не систематизированы процедуры учета, оценки и управления активами Союзного государства.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Много было сегодня вопросов, что в бюджетной части не предусмотрены средства, допустим, на научно-производственное сопровождение тех или иных программ. Это связано с тем, что в двух государствах разное законодательство. Поэтому надо выработать совместный порядок программ, которые реализуются в Союзном государстве.

Опыт Союзного государства может быть использован в рамках трехстороннего сотрудничества в Таможенном союзе и в дальнейшем при формировании Единого экономического пространства.

Сейчас же основное внимание – совместным программам. В прошлом году была проверена эффективность использования средств четырех из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По некоторым проектам сроки разработки затягиваются. При этом от вложенных в союзные программы денег должна быть конкретная отдача.

Сергей Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации:

За исключением Таможенного союза и конкретных разработок, там уже есть предметные внедрения, которые на 13%, как мне доложил зампред Таможенного комитета Беларуси, улучшили пропуск таможенных грузов с учетом Таможенного союза. Это конкретный результат. Остальные пока на уровне научных разработок и возможности их внедрения. Мы эту работу продолжим и на этом будем акцентировать внимание при планировании работы на следующий год.