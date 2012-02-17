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Иностранные инвестиции в бюджет Минска в 2012 году значительно увеличатся

17 февраля 2012 10:35
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17 февраля финансовые вопросы обсуждали в Мингорисполкоме.

В казну города уже поступило более 10 миллиардов рублей, а это 105% от годового плана. Расходы же составили 97%.

Дополнительную поддержку оказали малообеспеченным гражданам. Средства также направили на реализацию социальных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Керножицкий, начальник финансового отдела Мингорисполкома:
Мы должны все-таки переориентировать бюджет на увеличение доли развития этой инвестиции, приобретения оборудования. Сегодня будет рассматриваться задача по изменению финансирования бюджетных организаций на 2012-2013 года. Мы уже будем начинать сегодня работать над этим.

# Экономика # Инвестиции в Минск # Государственная политика в сфере инвестиций

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