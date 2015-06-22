Александр Лукашенко - сербским инвесторам: Строительство комплекса «Минск-Мир» станет историческим проектом

Новости Беларуси. Строительство комплекса «Минск-Мир» станет историческим проектом. Об этом заявил 22 июня Александр Лукашенко на встрече с сербскими инвесторами. Изначально в районе аэропорта «Минск-1» планировалось создать комплекс «Минск-Сити». Однако российский инвестор построил всего несколько домов. Сейчас за дело возьмется крупная сербская компания. Проект существенно поменял концепцию — «Минск-Мир» станет не просто «городом в городе», а международным финансовым центром.

Эти небоскребы в ближайшие годы взмоют ввысь на месте аэропорта «Минск-1». Как историческое напоминание от воздушной гавани останется лишь здание аэровокзала. А вокруг на территории размером с триста футбольных полей раскинется многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Изначально проект назывался «Минск-Сити», а занимался им российский инвестор. Однако из-за финансовых проблем построить удалось всего несколько домов. Сейчас инициативу в свои руки взяла крупная сербская компания. Со сменой инвестора концепция проекта приобрела глобальный размах. В отличие от «Минск-Сити», предполагавшего только жилой район с инфраструктурой, «Минск-Мир» станет не просто «городом в городе», а международным финансовым центром. Такими планами бизнесмены поделились 22 июня на встрече с Президентом.

Александр Лукашенко:

Этот проект, вы же понимаете, что провалить его мы уже не имеем никакого права и прежде всего вы. Я очень надеюсь, что это будет солидный проект. Будет прекрасно, когда будут приобщены к данному проекту все республики, некогда входившие в Югославию. Я это только приветствовать буду. Потому что и опыт хороший у вас, и талант, и ум сербов, и вокруг тех государств, которые образовались посла распада Югославии. Если этот проект осуществиться, это будет исторический проект. Потому я вас очень прошу, чтобы мы ни в коем случае не остановили, не застопорили его. Если есть какие-то там непонятные торможения, вы знаете, как найти меня, доложите вовремя — мы подключим дополнительные силы, но мы должны реализовать его достойно. Пусть это будет образцом нашего сотрудничества — нашего славянского всего мира.

«Минск-Мир» — это суперсовременные жилые комплексы, торговые и развлекательные центры, парки, офисные площади и тысячи новых рабочих мест. Но главное — международный финансовый центр.

Осуществление аналогичного проекта стало причиной «экономического чуда» в Сингапуре. За полвека отстающее город-государство стало процветающим финансовым центром. Братья Карич — основатели и совладельцы одноимённой компании — о плюсах работы в Беларуси знают не понаслышке. Последние 10 лет активно реализуют проекты в нашей стране. Драгомир Карич — почетный консул Беларуси в Белграде. Потому бизнесмены не сомневаются — у Минска все шансы стать центром деловой жизни международного уровня.

Боголюб Карич, совладелец международной компании «Братья Карич» (Сербия):

Что касается «Минск-Мира», добавили нашу идею, чтобы «Минск-Мира» был построен как международный финансовый центр. Мы можем это реализовать, потому что сегодня Беларусь находится на лучшей геополитической позиции.

Европейские инвесторы называют Беларусь мостом между Европой и Азией.

В этот стабильный уголок в центре Европы и сейчас не прочь прийти со своим капиталом многие зарубежные компании. А появление нового центра привлечет в Минск финансовые корпорации с мировыми именами. Лицензию международного Trade Centre братья Карич уже закупили.

Драгомир Карич, депутат Народной скупщины (парламента) Республики Сербия, почетный консул Республики Беларусь в Белграде:

Беларусь геополитически, стратегически и практически является алмазом, где можно спокойно работать, где есть гарантии, политическая стабильность. Значит, есть будущее. Здесь нет никаких перепадов, из-за которых стоит расстраиваться и думать, что будет завтра, послезавтра. Есть стратегия государства, и мы уверены в привлечении самых крупных финансовых гигантов мира именно в Минск.

Первый камень в строительство нового комплекса планируют заложить уже в сентябре.

А пока проект пока только в эскизах, но высокую оценку уже заслужил на международных выставках. На престижном международном конкурсе в Дубае, например, где собираются самые авторитетные компании-застройщики, «Минск-Мир» назвали «лучшим масштабным проектом будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.