«Борисовдрев» и «Мостовдрев» — итоги модернизации ведущих деревообрабатывающих предприятий Беларуси

Новости Беларуси. Тысяча и один рецепт производства из дерева. Белорусы активно расширяют ассортимент продукции из этого материала. Деревообработке в Беларуси уделяется внимание на уровне руководства страны. И это дает серьезный экономический эффект. Но потенциал у этого направления исчерпан не полностью.

Со спичками здесь не играют — их здесь производят. Коробок за коробком — в месяц с конвейера «Борисовдрева» ежемесячно сходит около 20 миллионов упаковок. Теперь спички завода приняли правильную геометрическую форму — новое автоматизированное оборудование обеспечивает не только количество, но и качество.

Проводят модернизацию — щепки летят. Причем в прямом смысле. Ведь чтобы вывести производство на современный уровень, менять пришлось сам подход к ремеслу. Предприятие стало безотходным — остатки материала используются в качестве источника энергии. За последние два года изменился весь облик завода, старые помещения превратились в современные цеха, а от былой бесхозяйственности на территории завода не осталось и следа.

Игорь Хаспулатов, главный инженер ОАО «Борисовдрев»:

В 2014 года была завершена модернизация всего предприятия. Как производственных цехов, так и энергетического комплекса с внедрением энергосберегающих технологий. В связи с модернизацией освоены новые виды продукции.

Для работающих завода новые технологии стали настоящим подарком — ведь работать на автоматизированных машинах намного проще. К тому же, модернизация затронула и условия труда: появились гардеробные, душевые и комнаты приема пищи.

Наталья Злобич, заместитель генерального директора ОАО «Борисовдрев»:

Условия труда в цехах стали совершенно другие. Цеха светлее, чище, удобнее для людей.

Правда, и на Борисовском заводе первые попытки внедрения современных технологий и методов работы провалились с треском. Еще полтора года назад ни о какой модернизации здесь, казалось, даже и не слышали. На «Борисовдреве» даже не скрывали ни отсутствия новой линии производства, ни нарушений техники безопасности, ни даже нерационального использования ресурсов.

Масштабная реконструкция деревообрабатывающего предприятия в Мостах началась несколько лет назад. Чтобы выпускать продукцию европейских стандартов, сначала полностью переоснастили фанерный цех, затем практически с нуля возвели новое производство по выпуску востребованных у мебельщиков плит НДФ. Этот инвестпроект стоимостью около $200 млн. позволил экспортировать продукцию с высокой степенью переработки.

Сергей Ососов, генеральный директор ОАО «Мостовдрев»:

Конечно, проблема есть. Рынки подсели, с падением курса российского рубля наша продукция стала неконкурентоспособной, поэтому решаются комплексные задачи по снижению материалоемкости, затрат, чтобы вписаться в эти существующие сегодня цены.

Одним из вариантов решения проблем стал отказ от использования природного газа. Актуальным остается и поиск новых рынков сбыта. Пробные партии плиты НДФ отправлены в Афганистан, Пакистан, а с Ираном уже подписан контракт на поставку продукции до конца 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.