Белорусская АЭС прошла первую комплексную проверку

Новости Беларуси. В режиме постоянного контроля. Специалисты надзора следят за возведением белорусской атомной станции. Обеспечению безопасности была посвящена первая комплексная проверка. Ее совместно провели представители МЧС и других ведомств. В качестве консультантов выступили специалисты Ростехнадзора. Следующий подобный мониторинг намечен на октябрь.

В рамках проверки было уделено проведению монтажных работ, а также соблюдению техники безопасности.

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Работы ведутся хорошо, в плановом режиме, рассматриваем все аспекты, связанные с монтажом, конструкциями. Есть замечания отдельного характера, поскольку присутствует одновременно на площадке большое количество организаций, которые вовлечены в строительные, монтажные работы. Есть вопросы, связанные с подготовкой исполнительной документации, предоставлением определенных отчетов, проведение отдельных строительных работ. Все вопросы решаются в рабочем порядке или устраняются в установленные сроки.

Специалисты Госатомнадзора следят и за изготовлением реактора для первого энергоблока в российском Волгодонске, куда на следующей неделе отправится белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем опыт нашей страны положительно оценивают и за рубежом. Руководители контрольных ведомств Швеции, Финляндии и Норвегии, побывавшие на площадке в Островце, планируют подписать с белорусскими коллегами меморандум о сотрудничестве.

Положительную оценку заслужил и доклад Беларуси об обращении с радиоактивными отходами на совещании в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

Григорий Асташко, заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

То, что делается в нашей стране и уникально для мирового сообщества, это то, что в нашей стране создана межведомственная комиссия по сооружению АЭС. Эта работа, благодаря такому скоординированному подходу, проводится у нас хорошо. И это вызывает интерес во всем мире.