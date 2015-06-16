16 июня председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов посетил завод «Мотовело»

Новости Беларуси. 16 июня в Минске обсуждали, как вернуть былую мощь одному из крупнейших предприятий Беларуси. Глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов 16 июня встретился с новым директором «Мотовело» Николаем Ладутько. Напомним, в 2007 году контрольный пакет акций выкупили австрийские бизнесмены, чтобы спасти «Мотовело». Однако только загубили.

Геннадий Кисель на «Мотовело» работает уже 32 года. Сейчас не без труда мирится с тишиной. Ведь за все это время завод впервые не приветствует наладчика оглушительным ревом станков и суетой работающих коллег. Объемы производства «Мотовелозавода» снизились практически в 10 раз, а вслед за ними ушли и люди — теперь на весь минский технополис их осталось всего 400.

«Мотовело» — одно из старейших предприятий Беларуси, был основан еще в 1945 году. 8 лет назад контрольный пакет акций приобрела австрийская компания. От руля до выхлопной трубы — до недавнего времени завод самостоятельно выполнял весь цикл производства. Теперь же белорусский индустриальный долгожитель исполняет лишь финальный аккорд — сборку и покраску. Детали закупаются за границей. Но выпуск двухколесных настолько мал, что производство не окупается.

Юлия Матяш, СТВ:

Механический, моторный, литейный и автоматный — одни из самых основных цехов прекратили свою работу. Оборудование, на котором и делались детали для мотоциклов и велосипедов, были демонтированы и проданы.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Они его развалили. Но это надо еще умудриться развалить до такой степени предприятие. Более 2 тысяч оборудования демонтировано и продано на сторону. И осталось только сборочное производство из живого. Но сборочное производство, извините, можно и в гараже организовать.

Сейчас трудно подсчитать, сколько потерял завод. Вернуть «Мотовело» к жизни еще возможно. Первую реанимацию будут проводить объемами — ведь чтобы «выруливать» заводу, ежегодно необходимо выпускать хотя бы 400 тысяч велосипедов. Для таких масштабов без модернизации не обойтись.

Николай Ладутько, директор ОАО «Мотовело»:

Задача очень серьезная, потому что рынок теряется буквально за год-полтора. Здесь прошел достаточно большой период времени, поэтому для восстановления рынка потребуется по меньшей мере период от 4 до 5 лет.

Сейчас заканчивается формирование программы инженерного дооснащения предприятия, дооснащение по технологическому оборудованию для производства более качественных рам, для выполнения двухкомпонентной покраски этих рам.

Символично, что у руля проблемного предприятия стоит человек с колоссальным опытом топ-менеджмента — бывший мэр столицы Николай Ладутько. Главная задача нового директора — это вновь завоевать рынок, ведь за годы застоя на «Мотовело» за границей, да и у нас в стране начали забывать минские двухколесные бренды. Отменное качество и новые низкие цены хорошо освежат память любителей прокатиться с ветерком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.