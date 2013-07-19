В каждом районе Минской области должно открыться не менее 10 новых предприятий

Новости Беларуси. Около 3,5 триллионов рублей в 2013 году направят на реализацию инвестпроектов. Наиболее перспективные - строительство овцеводческих комплексов и производств по переработке рапса. Появятся тысячи дополнительных рабочих мест.

В каждом районе должно открыться не менее 10 новых предприятий. Об этом заявил губернатор Борис Батура, посещая кондитерскую фабрику в Копыле. На Копыльщине уже запустили 6 проектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Тумилович, директор предприятия:

У нас есть проекты, чтобы выходить на зарубежные рынки, план покупки нового оборудования и выпуск продукции, которая в Беларуси еще не производится.

Алла Романовская, заместитель председателя Копыльского райисполкома:

Уже у нас создано 6 таких предприятий: четыре непроизводственные и два строительные. Фермерские хозяйства в сфере сельского хозяйства. Также создаются предприятия в сфере услуг.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Конечно же, перспектива развития районов за строительством и реализацией таких инвестиционных проектов. Есть инвесторы, есть уже созданные предприятия, есть перспективы. Но нам надо более серьезно заниматься географией расположения. Это уже роль исполкома. Нам надо регулировать более серьезно эти процессы.