Александр Лукашенко: «Роста цен в связи с деноминацией не будет. Мы за это оторвем головы»

Новости Беларуси. Одной из остановок президентского кортежа стала и кондитерская фабрика «Спартак». Здесь главе государства рассказали о перспективах развития предприятия, а также о новшествах «сладкой» отрасли. По традиции Президент пообщался и с трудовым коллективом. Люди интересовались предстоящей деноминацией и не вызовет ли она роста цен.

На этих кадрах узнать сегодняшний флагман отечественной сладкой индустрии практически невозможно: неудовлетворительные экономические показатели, устаревшее оборудование и интерьеры, доставшиеся по «наследству» еще с советских времен. А сегодня именно здесь выпускается каждое пятое кондитерское изделие в стране. Работу предприятия, а также общее состояние дел кондитерской отрасли проинспектировал лично Александр Лукашенко.

Олег Жидков, генеральный директор СП ОАО «Спартак»:

Ежегодно мы имеем динамику по приросту как в натуральном, так и денежном выражении реализации продукции на внутренний рынок, растет собственная сеть. Мы сегодня сами идем в магазины, не ждем, чтобы к нам приходили, делали какие-то заявки на продукцию. Работаем с предприятиями «Белкоопсоюза», Минторга, с основными покупателями. Есть у нас сегодня положительная динамика по работе с торговыми сетями республиканскими. Развиваем свою фирменную торговлю по стране в целом. Также не забываем о магазинах шаговой доступности.

Главу государства проинформировали о выполнении его поручений по развитию предприятия, производственно-экономической и финансовой ситуации, а также о перспективах развития производства. Речь также шла о дальнейшей модернизации и повышении конкурентоспособности продукции.

Товары под маркой «Спартака» хорошо известны сладкоежкам в 25 странах мира. Конфеты, вафли, печенье, шоколад гомельского производства добрались до Сингапура, ЮАР и Австралии. Большие перспективы и на китайском рынке.

Олег Жидков, генеральный директор СП ОАО «Спартак»:

Подписаны контракты и уже осуществляются отправки в такие страны, как Китай, Корея, Гонконг, Вьетнам, Сингапур, Австралия, ЮАР. Хорошая рентабельность. Мы сегодня рентабельность имеем на этих контрактах от 20% до 60%.

Сегодня у фабрики с почти столетней историей – современное «лицо». В последние три года более 95% инвестиций направляются на модернизацию основных средств. За это время в новое оборудование «влили» больше 320 миллиардов рублей. В результате с конвейера сходит 3,5 сотни наименований продукции. То есть почти вся возможная линейка кондитерских изделий: от печенья до шоколада. Буквально недавно ассортимент пополнил горький шоколад без содержания сахара. Уникальный продукт, вкус которого высоко оценил и Президент, – совместная разработка местных кондитеров и ученых Академии наук.

После экскурсии по предприятию уже по традиции Александр Лукашенко пообщался с коллективом фабрики. К слову, это предприятие Президент посещает впервые. Глава государства подчеркнул: «обновленный» «Спартак» ему пришелся «по вкусу».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодцы, вы идете правильно, вы очень много модернизировали, вы будете модернизировать, продолжать будете эту модернизацию. Насколько возможно, мы будем вам помогать и за счет государства, и за счет областного бюджета. Потому что почти 70% предприятия сегодня в распоряжении (акций предприятия) Гомельского облисполкома. Я вижу, что и руководитель хочет работать и развивать это предприятие. И министра глаза горят. Может, не везде, не на каждом предприятии так. Но, по крайней мере, мы имеем тот образец, которому можно подражать. Мы имеем то предприятие, где можно учиться, мы имеем тот уровень, к которому мы должны стремиться.

Сегодняшнее состояние дел на предприятии, несмотря на существующие трудности, доказывают: решения четырехлетней давности действительно помогли открыть «Спартаку» новую страницу шоколадной истории.

Александр Лукашенко:

Меня всегда, вы знаете мое отношение к детям, меня всегда возмущало то, что государство упускает из рук вот этот продукт, который даже не для взрослых, а для детишек. Я понял: если мы отдадим наши основные предприятия («Коммунарку», с нее начинался и «Спартак»), значит наши дети могут лишиться нормального шоколада, нормальных конфет, не только шоколадных. Я из чисто человеческих побуждений начал изучать эти процессы. Сегодня абсолютно не жалею о тех решениях, которые я когда-то принял, и вернул в руки государства (в основном вернул, они полностью сегодня под контролем государства) эти предприятия.

Вопросы звучали, что называется, на злобу дня. Людмила Власкова работает на предприятие без малого два десятка лет и ни разу не задумывалась об уходе. Коренная гомельчанка, она искренне радуется и новым дорогам, и строительству детской больницы, но переживает «потянет ли бюджет» дальнейшее финансирование таких масштабных социальных проектов.

Александр Лукашенко:

Сил и средств хватит, если будут все предприятия работать так, как вы работаете. Хотя это же еще не верхний уровень ваш. И ваше предприятие тоже попало в соответствующие условия. Этой нестабильности, как пилоты говорят, турбулентности. Нас где-то трясет, кто-то говорит о кризисе, хотя не принимаю: кризис, кризис. Это когда мы болтать начинаем о кризисе, тогда все начинают убеждаться и сами себя убеждать, соседей, что кризис, и все, опускают руки. Никакого кризиса. Кризис в головах. Да, есть нестабильность определенная. Хуже, что это на наших традиционных рынках и у наших родных братьев (россиян, украинцев). Это же все-таки наш рынок. И эта нестабильность на нас в частности отражается. И поэтому вы еще не достигли того уровня и пика, который бы могли. Поэтому если ваше предприятие будет работать вот так и другие хотя бы так, у нас средств хватит на все. Вы знаете, что мы люди считающие, мы контролируем эти процессы и будем заниматься подобными инвестициями в развитие инфраструктуры и социальных объектов. Думаю, что за эту пятилетку мы реконструируем окончательно всю медицину и все образование.

Не оставили без внимания и тему грядущей деноминации. Важный технический вопрос в преддверье Всебелорусского народного собрания и парламентской избирательной кампании имеет и немалый политический «вес». Слухи о возможном повышении цен и махинациях с «новыми деньгами» Президент развеял и уверил: введение в оборот денежных знаков нового образца под его личным контролем.

Александр Лукашенко:

Когда идет пересчет цен, есть желание повысить чуть-чуть, на копейку. Больше, конечно, не получится, потому что это все под контролем. Но мы договорились и Правительство довело решение, чтобы, я вам по-народному скажу, как я им говорю: чтобы не опостылиться перед людьми, не надо даже на копейку повышать. Не умрете, понизьте на одну копейку – люди скажут, что мы солидно поступили, что мы солидные люди. Поэтому я не вижу здесь проблем. И даже если кто-то на копейку, полкопейки поднимет, я думаю, вы этого даже не заметите. Цены в связи с деноминацией, роста цен не будет. Это я вам гарантирую. Ваш губернатор это слышит. Это мой первый помощник и представитель Гомельской области. Мы за это оторвем головы. Вот они пусть слышат. Недавно я подписал указ, и наше Министерство торговли, я его сделал Министерством антимонопольной политики и торговли. То есть это Министерство, которое будет осуществлять тотальный контроль за ценообразованием.

Горячая летняя пора – в прямом смысле жаркая для абитуриентов. В общении с главой государства и этот волнующий вопрос не обошли «стороной». Для Президента, который сам по первому образование педагог, тема хорошо знакомая. С проблемами вступительных испытаний и школьных программа он знаком, что называется, «не понаслышке».

Александр Лукашенко:

Не только специалисты в Правительстве, министры и так далее, но и я как Президент отслеживаю эти процессы, чтобы наши дети в будущем были настоящими гражданами нашей страны. Поэтому вижу по глазам, что вам все-таки не очень нравится это тестирование. Оно мне тоже не очень нравится. Но нет того момента, чтобы я начал ломать эту систему. Мы будем совершенствовать ее и дополнять таким образом, чтобы не потерять способных детей.

По-мужски говорили о футбольных баталиях на полях чемпионата Европы. Обсудили прошедшие матчи и перспективы развития отечественного футбола.

Александр Лукашенко:

Я, честно говорю, ни за кого не болею. Я переживаю за украинцев, россиян, естественно. Болею за футбол, ищу ту фишку, которую надо взять для нашего футбола, в Беларусь.

За искренний диалог коллектив «Спартака» главу государства благодарил аплодисментами. На память Президенту вручили сноп колосьев – шоколада «свежего» урожая.