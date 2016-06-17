Беларусь получила китайский кредит: $1,5 млрд. на строительство горно-обогатительного комбината под Любанью

Новости Беларуси. Полтора миллиарда долларов на строительство горно-обогатительного комбината «Славкалий». Такой кредит получила наша страна от Государственного банка развития Китая.

Соответствующее соглашение стороны подписали сегодня. Это уже не первый опыт сотрудничества Беларуси с одним из основных китайских финансовых институтов. Всего на общем счету 13-ть проектов.

Сергей Писарик, председатель правления банка:

В первую очередь, это – энергетика, железнодорожный транспорт и приоритет мы отдаём резидентам Белорусско-Китайского парка «Великий камень». И мы не сомневаемся, что эти деньги будут достойно работать на экономику нашей страны.

Строительство горно-обогатительного комплекса было начато в сентябре прошлого года в Минской области. Планируется, что ежегодно предприятие будет перерабатывать до 2 миллионов тонн калийных солей, а на новом заводе будет создано 2 тысячи рабочих мест.

Также проектом предусмотрена газификация населенных пунктов, строительство железной дороги и станции, реконструкция очистных сооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Банк развития очень серьёзно финансирует наши проекты в области электроэнергетики, в области инфраструктурных проектов. Сегодня совсем новый проект, очень важный «Славкалий» Я думаю, что это сотрудничество - только начало пути для углубления и междубанковского сотрудничества и сотрудничества между нашими странами. Поэтому мы ожидаем, что разные кредитные линии ещё будут открываться и не только кредитные, может быть, и инвестиционные какие-то проекты с помощью Банка развития будут осуществляться в нашей стране